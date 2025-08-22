Anca Serea dezvăluie dificultățile cu care se confruntă în menopauză: „Nu mai este un subiect tabu”

Vineri, 22 August 2025, ora 11:44
Anca Serea dezvăluie dificultățile cu care se confruntă în menopauză: „Nu mai este un subiect tabu”
Anca Serea a vorbit despre problemele de sănătate FOTO: Instagram/ Anca Serea

Anca Serea trece printr-o perioadă mai dificilă din cauza simptomelor menopauzei. Vedeta a povestit pentru Spynews TV cum se descurcă în aceste momente provocatoare, arătând că are puterea de a face față situațiilor complicate.

Chiar dacă are o familie frumoasă și o carieră înfloritoare, nici viața ei nu este lipsită de provocări. Menopauza îi solicită să fie atentă la starea de sănătate, mai ales în timpul verii, când temperaturile ridicate îi afectează organismul.

„Nu mai am menstruație, am intrat în menopauză. Nu mai este un subiect tabu și iată că vă spun în premieră ce trăiesc. Nu sunt într-o stare de sănătate foarte bună, am avut niște momente complicate, mai ales pentru că temperaturile sunt ridicate și nu mă simt bine când e cald afară”, a explicat Anca Serea.

Vedeta a trecut, de asemenea, și printr-un episod medical sever în urmă cu câțiva ani, când a fost diagnosticată cu anemie acută. În acea perioadă, a fost internată două săptămâni și a avut nevoie de o transfuzie de sânge semnificativă pentru a-i fi stabilizată starea de sănătate.

„Eu am avut o anemie severă care mi-a fost descoperită la 40 de ani, atunci când mi-am pierdut cunoștința. Din păcate, într-o altă țară. Medicii din România au încercat să mă stabilizeze, nu prea au reușit și atunci au recurs la o transfuzie de sânge destul de cantitativă și am și stat internată două săptămâni”, a mai declarat vedeta.

Anca Serea, detalii despre menținerea siluetei

Anca Serea continuă să fie foarte deschisă cu fanii săi din mediul online. De curând, prezentatoarea TV a lansat pe Instagram o sesiune de Q&A, prin care le-a oferit urmăritorilor ocazia să afle detalii mai personale despre viața ei.

Una dintre curiozitățile primite a vizat greutatea vedetei. Deși întrebarea părea simplă, răspunsul Ancăi a fost complex și plin de sinceritate. Soția lui Adrian Sînă a subliniat că, după o anumită vârstă, kilogramele nu mai reprezintă un criteriu definitoriu, ci contează mai mult sănătatea, echilibrul și liniștea sufletească. În prezent, la 44 de ani, Anca Serea se bucură de o formă fizică remarcabilă și a precizat că are 61 de kilograme la o înălțime de 1,77 m.

„Sincer, cred că mai ales după o anumită vârstă nu mai sunt atât de relevante kilogramele! Cel mai important este să fim sănătoase, echilibrate, active, liniștite, mulțumite și lista poate continua! Cred că cineva poate avea greutatea ideală, dar să trăiască cu anxietate alimentară sau imagine de sine distorsionată (cum am făcut eu până pe la 40 de ani când, deși aveam 53 kg la 1,77 m, tot eram complet nemulțumită). Sau invers – poate trăi în echilibru și în armonie cu propriul corp, indiferent de cifra pe care o arată cântarul. Dar ca să nu evit răspunsul, astăzi am în jur de 61 de kg!”, a declarat Anca Serea.

