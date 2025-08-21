Cum se menține în formă Anca Serea la 44 de ani. Vedeta a atras atenția cu imaginile în costum de baie FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 21 August 2025, ora 13:46
Anca Serea, în grădina casei FOTO: Instagram/ Anca Serea

Anca Serea continuă să fie foarte deschisă cu fanii săi din mediul online. De curând, prezentatoarea TV a lansat pe Instagram o sesiune de Q&A, prin care le-a oferit urmăritorilor ocazia să afle detalii mai personale despre viața ei.

Una dintre curiozitățile primite a vizat greutatea vedetei. Deși întrebarea părea simplă, răspunsul Ancăi a fost complex și plin de sinceritate. Soția lui Adrian Sînă a subliniat că, după o anumită vârstă, kilogramele nu mai reprezintă un criteriu definitoriu, ci contează mai mult sănătatea, echilibrul și liniștea sufletească. În prezent, la 44 de ani, Anca Serea se bucură de o formă fizică remarcabilă și a precizat că are 61 de kilograme la o înălțime de 1,77 m.

Câte kilograme are vedeta

„Sincer, cred că mai ales după o anumită vârstă nu mai sunt atât de relevante kilogramele! Cel mai important este să fim sănătoase, echilibrate, active, liniștite, mulțumite și lista poate continuă! Cred că cineva poate avea greutatea ideală, dar să trăiască cu anxietate alimentară sau imagine de sine distorsionată (cum am făcut eu până pe la 40 de ani când, deși aveam 53 kg la 1,77 m, tot eram complet nemulțumită). Sau invers – poate trăi în echilibru și în armonie cu propriul corp, indiferent de cifra pe care o arată cântarul. Dar ca să nu evit răspunsul, astăzi am în jur de 61 de kg!”, a declarat Anca Serea.

Mamă a șase copii, vedeta are grijă de stilul său de viață și reușește să își mențină silueta cu ajutorul echilibrului și al moderației. De-a lungul timpului, ea a fost întrebată adesea dacă a apelat la intervenții estetice, însă nu a ezitat să își exprime opinia pe această temă.

„Nu pot să spun că sunt adepta, că sunt pro sau contra, cred că fiecare face cum decide pentru el și dacă nu se simte bine în propria piele, atunci e important, dar nu în mod exagerat, nu susțin să arătăm toate ca trase printr-un șablon”, a spus Anca Serea pentru Spynews.

În plus, aceasta a recunoscut că nu a apelat la medicii esteticieni, dintr-un motiv simplu: teama. „Din păcate, în zilele noastre se abuzează foarte mult de chirurgia estetică, eu nu am apelat până acum, din simplu motiv că sunt un om fricos, să zic așa, dar poate pe viitor chiar nu știu ce să spun, fiecare decide cel mai bine, ce i se potrivește”, a completat vedeta.

