Actrița Anca Sigartău, pactul cu Dumnezeu care a salvat-o de cancer. Ce a făcut ca să-și curețe organismul complet. A fost un miracol de Crăciun VIDEO

Actrița Anca Sigartău a trecut prin cumplite momente în viață, iar asta după ce a aflat că este bolnavă de cancer și nu mai are mult timp de trăit. Avea o tumoră foarte mare, care creștea în dimensiuni fiind inclusiv pe citostatice. Actrița a făcut un pact atunci cu Dumnezeu, resemnată însă că va muri.

Actrița Anca Sigartău este mama a trei copii și are și o nepoată de 8 ani. Se simte binecuvântată și este fericită că încă trăiește. În prezent, Sonia, fata cea mare are aproape 35 ani, Teo, fiica mijlocie, are aproape 33 de ani și cel mic care urmează să împlinească 29 de ani.

Anca Sigartău și miracolul Crăciunului

Când s-a îmbolnăvit de cancer, Anca Sigartău avea doar 27 de ani, fiica cea mare doar patru ani, cea mică aproape trei ani, iar băiatul nu era venit pe lume.

Actrița a primit vestea diagnosticului de la prietena ei bună al cărei soț era medic la Fundeni. I s-a spus ulterior că are o tumoare care crește foarte mult, să facă tratamentul cu citostatice, dar și să rămână în spital.

Anca Sigartău a trecut prin cea mai mare traumă în urmă cu 30 de ani, însă a decis să nu rămână în spital, mai ales că știa că mai are de trăit doar câteva luni. A hotărât să plece acasă și să petreacă timpul cu cei doi copii și familia. Ajunsă acasă, Anca Sigartău a decis să țină un post prin care să se împace cu ea, cu Dumnezeu, așa că a făcut acest pact, însă nu pentru salvare, ci pentru că era resemnată că va muri.

Știa de la bunica ei, care era născută pe 15 noiembrie, că postul Crăciunului începe pe data respectivă, așa că l-a ținut „așa cum a știut”, după cum a și declarat într-un interviu la Antena 3, în urmă cu cini ani.

„Atunci a fost momentul în care am spus că vreau să mă duc acasă. Am știut despre post că începe pe 15 noiembrie, Postul Crăciunului. Știam de la bunica mea că așa începe postul. Așa am știut că vreau să mă duc să țin post.

Dar nu a fost o înțelegere cu Dumnezeu, că dacă țin postul mă fac bine. Eu știam că mor, că nu mai am de trăit. L-am ținut să mă pregătesc, mai mult. Știam că nu mai am foarte mult și am vrut să mă pregătesc. Știam că sunt lucruri, ca răul ăla pe care nu îl vrei și îl faci până la urmă.

Apoi, pe 20 decembrie, când am fost la control, doctorul a spus: «Unde este tumora? Ce ai făcut?». I-am zis: «Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți. Am ținut post, atât». Înăuntrul meu știam că, dacă Dumnezeu vrea, orice e posibil. Cum să nu crezi? Nu am avut nicio gândire pozitivă când am ținut postul, știam că mor. Nu am făcut niciun pact cu Dumnezeu și nici nu voi face”, a declarat, în trecut, actrița Anca Sigartău.

Anca Sigartău, în cel mai nou serial de la Antenă

Anca Sigartău este acum plină de viață și sănătoasă, iar în curând o putem vedea în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, unde joacă rolul „mamei Lena”. Actrița recunoaște că viața ei a fost plină de minuni și crede în miracolul Crăciunului.

„Oh, Doamne, eu trăiesc minuni mari de tot. Am tot trăit minuni. Deci nu, faptul că ai o încercare așa de viață și de moarte, da, se poate întâmpla să gândești că a fost minune, dar minunile cu adevărat mari minuni sunt cele de fiecare zi, pe lângă care trecem și suntem în postul Crăciunului. Într-adevăr, pentru mine postul este foarte important și îl țin. Dumnezeu n-are nevoie de postul meu, dar știu că comunic mai ușor, se face curățenie acolo un pic și am mare nevoie să am această legătură cu Doamne, Doamne, mare mare nevoie.”, a scris actrița pentru cancan.

