Calificare la pas în circuitul WTA. Jucătoarea din România și-a spulberat adversara

Autor: Teodor Serban
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 19:46
681 citiri
Anca Todoni FOTO X @WTA_UNE

Jucătoarea română de tenis Anca Todoni s-a calificat, marți, în optimile de finală ale turneului WTA 125 de la Montreux (Elveția), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins-o pe burundeza Sada Nahimana, cu 6-0, 6-3.

Todoni (20 ani, 112 WTA), a patra favorită, s-a impus în fața unei adversare venite din calificări (24 ani, 220 WTA), după 69 de minute.

Românca nu și-a cedat serviciul în acest meci, salvând cele două mingi de break ale jucătoarei africane.

Todoni și-a asigurat un cec de 2.000 de dolari și 15 puncte WTA.

În optimi, Todoni o va înfrunta pe rusoaica Daria Astahova (23 ani, 657 WTA), care a câștigat singurul lor meci anterior, în 2020, în primul tur la Heraklion, cu 6-3, 6-2.

Todoni va juca și la dublu, alături de olandeza Arantxa Rus.

