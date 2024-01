Cum arată micul dejun ideal pentru Anca Țurcașiu: ”Mama m-a forțat să mănânc carne. La 20 de ani am renunțat” VIDEO

Anca Țurcașiu (53 de ani), una dintre cele mai îndrăgite vedete din lumea artistică de la noi, a postat pe rețelele sociale un filmuleț în care le prezintă fanilor cum arată micul dejun ideal pentru ea.

„Bună dimineața! Haideți cu mine la micul-dejun, care înseamnă avocado cu sos soia și cu lămâie, omletă, ardei gras și măsline, un sendviș excepțional”, a explicat Anca Țurcașiu pe Facebook și pe Instagram.

Anul trecut, Anca Țurcașiu a declarat în podcastul Adinei Alberts că nu a fost niciodată o mare amatoare de carne, iar la 20 de ani a scos definitiv acest produs din regimul ei.

„Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu. Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine și, când am plecat de acasă la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, adică natural nu am, nu pentru că iubesc animalele sau știi alții cum declară. Iubesc foarte mult animalele, nu am avut o problemă din asta, să nu mănânc carne sau pentru că e sănătos sau e nesănătos”, a spus Anca Țurcașiu.