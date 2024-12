Anca Țurcașiu dezvăluie cine este cu adevărat bărbatul cu care și-a înlocuit soțul VIDEO

Anca Țurcașiu iubește la patru ani de la divorțul tumultos care a dat-o cu totul peste cap. Artista a sperat că-și va găsi liniștea sufletească, așa că a reușit să obțină acest lucru datorită unui bărbat pe care îl știe, culmea, de 20 de ani.

Anca Țurcașiu a divorțat de medicul Cristian Georgescu, alături de care a format un cuplu din 1998 până în 2020. Divorțul celor doi i-a luat pe toți prin surprindere, inclusiv pe apropiați.

După separare, artista s-a mutat într-un apartament din zona de Nord, ulterior revenind în casa din Corbeanca în care a fost căminul conjugal al familiei.

Dacă soțul cântăreței și-a refăcut viața încă din primul an cu femeia cu care ar și înșelat-o, Anca Țurcașiu a așteptat patru ani să se refacă sufletește după separare.

în ultimele luni, însă, artista a apărut în compania unui bărbat necunoscut celor din jur, însă a cărui identitate a ținut-o ascunsă. În cele din urmă, fiind sigură pe relație, Anca Țurcașiu a dezvăluit cine este bărbatul care a reușit să o facă să creadă din nou în iubire.

Iubitul Ancăi Țurcașiu a fost și el căsătorit, a divorțat, are trei fete și este primul instructor de kitesurfing de la noi din țară. Cei doi se cunosc de 20 de ani, însă nu s-au privit niciodată altfel decât ca niște simple cunoștințe.

Călin Șerban a apărut în câteva emisiunii de la TV, printre care și „Ninja Warrior, „Exatlon” și „Batem palma”.

„N-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos.”, spune Anca Țurcașiu amuzată în podcastul lui Horia Brenciu.

Cântăreața și actrița a mărturisit că este împlinită și se simte pentru prima dată femeie, iar la 52 de ani experimentează o iubire nemaiîntâlnită și trăită până acum.

„E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu.”, a mai declarat Anca Țurcașiu în podcastul lui Horia Brenciu.

Anca Țurcașiu a fost căsătorită cu medicul stomatolog Cristian Georgescu. Cei doi au un fiu împreună, pe nume Radu. După 22 de ani de căsătorie, cuplul a anunțat în 2020 că au divorțat.

