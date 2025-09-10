Anca Țurcașiu, fotografii spectaculoase din vacanță. Vedeta dezvăluie cum vrea să-și trăiască viața: „Voi face tot ce-mi stă în putere”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 14:22
899 citiri
Anca Țurcașiu, fotografii spectaculoase din vacanță. Vedeta dezvăluie cum vrea să-și trăiască viața: „Voi face tot ce-mi stă în putere”
Anca Țurcașiu trăiește o poveste de dragoste ca la 20 de ani. FOTO: Instagram/Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu și-a încântat fanii cu un colaj de fotografii din vacanța sa la mare. Actrița afișează cu mândrie formele sale de invidiat, semn că duce o viață echilibrată și are grijă la silueta sa.

Vedeta nu se zgârcește când vine vorba de concedii pe litoral și se bucură din plin de fiecare moment petrecut acolo. În imaginile postate, Anca apare zâmbitoare, radiind de fericire în locul ei preferat: malul mării. Într-o postare pe Instagram, actrița a mărturisit că visează să-și petreacă întreaga viață aproape de apă și că se simte cu adevărat fericită doar acolo:

„Aceasta este fericirea pentru mine..... Mirosul mării.... Timpul este limitat și voi face tot ce-mi stă în putință în restul vieții mele să trăiesc pe un mal de mare....”, a scris Anca Țurcașiu pe rețelele sociale.

În plus, Anca Țurcașiu se bucură de iubirea lui Călin Șerban, partenerul ei, cu care formează un cuplu de aproximativ un an și jumătate, după o lungă prietenie. Cei doi au împărtășit momente romantice la mare, iar actrița nu a ezitat să-i facă o declarație publică:

„Iubitul meu! El și marea”, a scris Anca.

Ce decizie au luat Anca Țurcașiu și Călin Șerban

Anca Țurcașiu și Călin Șerban sunt împreună de un an și jumătate și formează un cuplu discret, dar unit. După ce amândoi au trecut prin divorțuri, relația lor a evoluat natural, iar recent au decis să își exprime angajamentul printr-un gest special.

În cadrul unui eveniment monden, cei doi au vorbit despre legătura care îi unește și despre modul atipic în care au ales să marcheze relația.

„A fost un dar de la Dumnezeu. Nu ne-am fi dat seama, nici unul, nici celălalt, că putem să trăim asemenea întâmplări frumoase și cineva, acolo Sus, ne-a adus împreună. De atunci nu ne-am mai despărțit și suntem convinși că e pentru restul vieților noastre”, a spus Anca Țurcașiu pentru Spynews.ro

Astfel, în locul unei nunți clasice, cei doi au optat pentru un tatuaj identic, la încheietura mâinii, care le combină numele: „Ancalin”.

„Ne-am căsătorit cu tatuajul acesta. Sunt numele noastre, Ancalin, combinate Anca și Călin. E mai mult decât orice verighetă. Tatuajul nu-l mai poți scoate, e pe veci”, a explicat artista.

Partenerul ei, Călin Șerban, a completat: „Am făcut mai mult decât o nuntă. Sunt niște caractere tribale, scrie Ancalin.”

