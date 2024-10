Anca Țurcașiu, trimisă acasă de medici: ”Du-te și obișnuiește-te cu boala, că nu există remediu”

Anca Țurcașiu (54 de ani), una dintre cele mai îndrăgite vedete din lumea artistică de la noi, a făcut dezvăluiri legate de boala supărătoare de care suferă.

Actriță și cântăreață, Anca Țurcașiu este și vedetă de televiziune, ea numărându-se printre participanții la Asia Express.

Fanii emisiunii au remarcat faptul că Anca Țurcașiu este vegetariană, un mod de alimentație impus și de faptul că e afectată de o boală autoimună, tiroidită Hashimoto, la care medicii nu au leac.

„Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala, că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimune.

Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. Atpo era valoare foarte mare, tiroidită Hashimoto”, a dezvăluit Anca Țurcașiu în cadrul podcastului Sănătatea Ta, Prioritatea mea.

„Le-am zis că la carne am renunțat, dar că la lactate n-am cum să renunț, pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză. Am zis apoi ce-ar fi să încerc, că n-am cum să...Eu pot orice pe pământul ăsta, faptul că eu am renunțat la lactate acum 7 ani, sau 5 sau 6, nu mai știu câți...Și am spus că pot orice și să vedem dacă medicul are dreptate.

Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație. Adică chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate”, a completat Anca Țurcașiu.

Ads