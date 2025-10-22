Anca Țurcașiu și-a descoperit o nouă pasiune la 55 de ani: „Mi-am luat inima-n dinți”

La 55 de ani, Anca Țurcașiu trăiește o perioadă plină de transformări și bucurii personale. După un divorț dificil și cu inima redeschisă pentru dragoste, cântăreața se dedică acum pasiunilor sale și petrece timp de calitate alături de partenerul ei, Călin Șerban.

Recent, Anca și-a luat inima în dinți și s-a înscris la cursuri de pictură, o pasiune mai veche pe care amânase mult timp. Vedeta și-a împărtășit experiența cu urmăritorii de pe Instagram, alături de fotografii cu primul său desen.

„Mi-am luat inima-n dinți și m-am înscris la cursuri de pictură. Am vrut să fac ceva pentru sufletul meu! Azi, la a doua oră de curs, când am văzut modelul, am crezut că nu voi fi în stare să-l reproduc. Și totuși, a ieșit ceva… trebuie să înțelegeți că e prima oară când fac asta. Sunt foarte fericită că am luat această decizie, având o perioadă mai puțin aglomerată. E minunat să poți să-ți faci bucurii!", a mărturisit Anca Țurcașiu.

Pe plan sentimental, cântăreața radiază de fericire alături de Călin Șerban, actualul său partener. Cei doi se cunosc de mai bine de două decenii, însă povestea lor de dragoste a început abia la finalul anului 2023.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a povestit Anca pentru PRO TV.

Călin Șerban a completat detaliile întâlnirii lor: „Ne știam de pe plajă din Mamaia. Eu m-am ocupat de o plajă, am fost instructorul fostului ei soț. Așa ne-am cunoscut. Eu am 51 de ani. A venit în Brașov, la un eveniment de Revelion, în decembrie 2023, și m-a sunat să ieșim la o plimbare. Și am zis ok. Eu locuiesc chiar în centrul orașului, m-a sunat, am ieșit, ne-am văzut, am alergat unul spre altul și ne-am îmbrățișat. M-a ținut de braț și, când ne-am atins palmele, am zis că nu-i mai dau drumul.”

Anca a recunoscut că nu se aștepta niciodată să aibă o relație cu Călin, dar se simte completată de partenerul ei:

„El face foarte multe sporturi extreme. A fost sportiv toată viața. Avem foarte multe lucruri în comun. Când am început relația, am realizat că și mâncăm la fel, suntem amândoi vegetarieni. Niciodată nu ne-am gândit că ar putea să fie altceva între noi, în afară de o relație de prieteni… Apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. E prietenul meu de o viață. Trec anii foarte repede și vrem să profităm cât mai mult. Orice femeie care trece prin divorț vrea să fie iubită, mângâiată, apreciată. Simte că trece timpul în defavoarea ei. Este normal să gândești așa. Ne ajutăm și ne sprijinim foarte mult și avem foarte multe pasiuni în comun.”

