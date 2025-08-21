Anca Țurcașiu, revoltată după ce i-au fost furate imaginea și vocea: „Să ia măsuri în acest sens”

Joi, 21 August 2025, ora 17:48
Anca Țurcașiu a vorbit despre problemele de sănătate FOTO: Instagram/ Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu trece printr-o experiență extrem de neplăcută. Artista a fost ținta unor hackeri care au folosit ilegal imaginea și vocea sa pentru a promova diverse produse, fără ca ea să își fi dat acordul.

Vedeta a vorbit deschis despre acest episod tulburător în cadrul Știrilor Antena Stars, unde și-a exprimat indignarea și a atras atenția asupra pericolului la care pot fi expuși internauții atunci când dau crezare unor materiale false.

„Se pare că fraudele acestea există din ce în ce mai mult la toate persoanele publice. Nu știu ce măsură s-ar putea lua, pentru cei care se pricep să gestioneze lucrurile de genul acesta ar trebui să ia măsuri pentru că este foarte frustrant. Așa din afară pare wow, dar dacă tu ești persoana aceea implicată, nu ți se mai pare așa, este ca un fel de violare a persoanei tale, ca și cum te clonează cineva și îți bagă în gură diferite vorbe care nu sunt ale tale, este extrem de neplăcut (...). Trăim într-un secol, într-un moment în care iată ce se întâmplă. Nu știu ce măsuri se pot lua în acest sens. Cineva care se pricepe să ne dea detalii și informații să ne ajute, cum putem să rezolvăm această situație. Dacă e cineva în măsură, ar fi bine să o facă. Și să ia măsuri în acest sens”, a declarat Anca Țurcașiu.

Mesajul actriței vine ca un avertisment pentru public, dar și ca o solicitare de implicare din partea autorităților sau a specialiștilor în securitate cibernetică. Ea a subliniat cât de grav este fenomenul și cât de repede se poate răspândi, punând în pericol atât reputația celor vizați, cât și încrederea oamenilor care pot fi păcăliți să cumpere produse pe baza acestor falsuri.

