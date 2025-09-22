Anca Țurcașiu a plecat într-o vacanță inedită în Grecia. Imagini cu artista și partenerul ei FOTO/VIDEO

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin, și-au luat din nou bagajele și au pornit spre Zakynthos, Grecia, pentru o vacanță relaxantă, departe de agitația cotidiană. Cei doi se bucură de plajele însorite și peisajele spectaculoase, iar actrița a împărtășit cu fanii pe rețelele sociale detalii despre cazarea lor, subliniind că nu pun preț pe lux, ci pe experiențe autentice.

Îndrăgostiți de frumusețea Greciei, Anca și Călin au ales un loc chiar pe malul mării, unde pot savura răsăriturile de neuitat și aerul proaspăt.

„Noi, când plecăm în vacanță, nu alegem deloc cazări scumpe. O simplă cameră, care are un pat, are și aer condiționat, frigider, are o baie cu duș, un dulap, nici măcar televizor nu avem, ceea ce ne bucură foarte mult. Ceea ce contează este locația. Haideți să vedeți unde am ales să stăm în Zakynthos, chiar pe malul mării, acolo unde răsăriturile sunt absolut spectaculoase. Avem o terasă imensă, doar pentru noi, pe malul mării. Important este să fim împreună și să nu cheltuim mulți bani pe cazare, pentru că vrem să călătorim cât mai mult”, a adăugat ea.

Relația Ancăi cu Călin durează de mai bine de un an, deși cei doi se cunosc de mult timp. Actrița a explicat că fiul ei, Radu, îl cunoaște pe Călin de ani buni, astfel că se înțeleg foarte bine și că armonia în familie s-a păstrat chiar și după ce ea a devenit bunică.

„Sunt o mamă tandră, iubitoare, calmă, afectuoasă, jucăușă. Sunt și cea mai bună prietenă. Călin și fiul meu se înțeleg minunat, mai ales că îl știe dintotdeauna pe Radu, acum și cu Zoe, cu nepoțica, petrecem foarte mult timp împreună(…)”, a mărturisit Anca Țurcașiu, oferind o imagine despre modul în care reușește să mențină echilibrul între viața personală și dragostea pentru călătorii.

