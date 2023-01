Cum justifică Ancelotti înfrângerea clară a Realului, din Supercupa Spaniei

Tehnicianul formaţiei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat, duminică seară, că este o lipsă de respect să se vorbească despre umilire după eşecul cu FC Barcelona, scor 1-3, din Supercupa Spaniei.

„Ceea ce a decis soarta jocului au fost greşelile pe care le-am făcut. Şi acestea erau greşeli care erau adesea destul de uşor de evitat. Nu am pus suficientă intensitate, am ratat foarte multe lucruri, am pierdut multe dueluri... a fost un meci incomplet în multe faze. Şi după aceea, împotriva unor astfel de echipe, când preiau conducerea, e foarte greu să revii. A fost un joc prost pentru toată lumea. Un joc prost pe tot parcursul. Dar a vorbi despre umilire este o lipsă de respect.

Pur şi simplu am pierdut un meci cu FC Barcelona. Nu este stilul meu să vorbesc despre umilire. E prea mult. În sport, uneori câştigi şi alteori pierzi. Nu este o înfrângere critică, este o parte complicată a sezonului nostru, se întâmplă. Vom repara asta. Dinamica nu este bună momentan, e adevărat, dar echipa are resurse pentru a reveni, vom juca pe toate fronturile până la final.

Aceasta este o echipă care este obişnuită să câştige finale.Avem resursele pentru a reveni. Nu am nicio îndoială că Madridul se va întoarce, pentru că Real Madrid se întoarce mereu", a declarat Ancelotti.

Echipa spaniolă FC Barcelona a câştigat duminică Supercupa Spaniei după ce a învins, scor 3-1, pe Real Madrid.

Pentru catalani este primul trofeu cu Xavi pe bancă şi al 14-lea trofeu de Supercupa Spaniei din istorie.

