Românca lăsată gravidă de Carlo Ancelotti a rupt tăcerea: "A fost foarte dureros!"

Carlo Ancelotti (64 de ani), actualul antrenor principal de la Real Madrid, este în prezent căsătorit cu Mariann Barrena McClay, femeia care i-a devenit soție în 2014, iar în perioada 1983 – 2008 i-a fost soție Luisa Ancelotti, cea care i-a dăruit doi copii, pe Davide (33 de ani), cel care este secundul lui Carlo Ancelotti la Real Madrid, și Katia (39 de ani).

Ea a trăit însă o intensă poveste de dragoste cu o româncă, Marina Crețu (46 de ani), de care tehnicianul italian se îndrăgostise nebunește. Relația lor a evoluat, dar s-a frânt brusc, după ce Don Carlo a decis să se întoarcă la fosta soție, de care ulterior avea să divorțeze.

„Am fost la o masă oferită de clubul Modena, după un meci cu AC Milan, și acolo am avut plăcerea și norocul să-l cunosc pe Carlo. Atunci s-a aprins scânteia din partea lui. Din partea mea, mai puțin. Eram într-o relație, aproape de final. Țin minte că am ieșit afară și am vorbit la telefon vreo 40 de minute.

Când m-am întors, mi-a spus Carlo: «O, dar cât ai vorbit la telefon»! Șase luni de zile am vorbit o oră-o oră și jumătate pe zi la telefon, dar nu ne-am văzut. Eu mi-am încheiat relația în care eram în acele 6 luni. Începusem să mă îndrăgostesc.

Nu se despărțise de Chelsea. Eu mi-am dorit foarte mult o familie. El și-a dorit, am rămas însărcinată, am pierdut sarcina, după care, în momentul în care a trebuit să facem fertilizare, a avut un incident în familie cu fosta soție și atunci a renunțat. Pentru mine asta a fost foarte dureros și nu am putut să trec peste. Așa s-a terminat relația noastră. M-a cerut în căsătorie”, a spus Marina Crețu, la podcast-ul ”Tare de tot”, realizat de Viirel Grigoroiu, citat de prosport.ro.

După despărțirea de Carlo Ancelotti, Marina Crețu s-a întors în România și s-a căsătorit cu Ionuț Lixandra, are trei copii, iar pe singurul băiat al ei îl cheamă Carlo. Românca a rămas în relații bune cu actualul antrenor al lui Real Madrid, ba chiar își trimite mesaje cu acesta.