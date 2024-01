Marina Crețu, fosta amantă a lui Carlo Ancelotti, actualul antrenor de la Real Madrid, face dezvăluiri din perioada în care îl cucerise pe tehnicianul italian în vârstă de 64 de ani.

Timp de șapte ani, Carlo Ancelotti și Marina Crețu au trăit o frumoasă poveste de iubire în perioada în care actualul antrenor al formației Real Madrid era căsătorit cu Luisa, femeia care i-a dăruit doi copii, însă totul s-a terminat între româncă și italian după ce aceasta a refuzat să se căsătorească cu el.

„Vrei să-ți povestesc o întâmplare? Ne-am dus odată la Bran și ospătarul știa toată echipa lui Milan, știa cine e Ancelotti. Ospătarul de la acel restaurant zicea: Nu, nu cred așa ceva. Seamănă, dau nu, nu este el. Până nu i-am dat permisul de conducere, nu a crezut. Îți jur. L-a luat în brațe, nu-i venea să creadă.

La vamă, când am venit cu mașina, au oprit autocarele, poze, vai, a fost nebunie. Am trecut și prin Bulgaria, aveam niște prieteni acolo.

L-am dus, am stat și într-un pat, s-a rupt patul cu noi. Deci pe la Bâlea Lac era o vilă acolo și am închiriat vila aceea și erau niște paturi acolo. S-a rupt patul cu noi, am dormit și așa, ți-am zis, el e o fire foarte ok. Prietenii lui s-au cam supărat, dar el nu”, a povestit Marina Crețu, în podcastul lui Viorel Grigoroiu, conform prosport.ro.