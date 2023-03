Cum justifică Ancelotti înfrângerea Realului în fața Barcelonei, din Cupa Spaniei

FC Barcelona a învins aseară, în deplasare, scor 1-0, formaţia Real Madrid, în prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal.

FC Barcelona a câştigat prin autogolul din minutul 26 al lui Eder Militao, care a trimis în plasă după ce l-a talonat pe Kessie în careu, acesta a şutat, iar portarul Courtois a respins exact în piciorul fundaşului brazilian.

Real Madrid a avut un gol al lui Benzema, anulat în minutul 18 pentru o poziţie de ofsaid.

Antrenorul gazdelor Carlo Ancelotti crede că echipa sa poate accede în ultimul act dacă va juca la fel și pe Camp Nou și pune victoria Barcelonei pe seama norocului.

"Am jucat fotbalul pe care trebuie să-l jucăm. Am făcut un joc plin de intensitate, dar nu am dat gol. Ei nu au făcut nimic pentru a marca. Au avut noroc. Au un avantaj, dar avem toată încrederea din lume pentru că vom putea întoarce lucrurile în favoarea noastră.

Rezultat este foarte prost, nemeritat. A fost un joc bun din partea noastră, cu intensitate și angajament, nu i-am lăsat pe cei de la Barcelona să joace așa cum își dorește. Erau pe un bloc defensiv nu pentru că au vrut, ci pentru că i-am obligat să o facă. A fost greu să avem ocazii, am încercat din exterior, dar au fundași grozavi și ne-au blocat.Cu o apărare atât de joasă este greu să găsești oportunități, sunt foarte puternici în apărare. Acolo a fost cheia jocului. Dar ne dă încredere pentru retur, dacă putem juca așa împotriva Barcelonei, avem șansele noastre", a spus Ancelotti, citat de As.com.

Returul de la Barcelona se va disputa în ziua de 5 aprilie.

