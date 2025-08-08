S-a aflat de ce a murit tânăra de 19 ani din Brașov la o săptămână după ce a născut. Rezultatul necropsiei a ajuns pe masa procurorilor care anchetează cazul

O tânără de 19 ani din Brașov a murit la o săptămână după ce a născut FOTO Pixabay

Tânăra de 19 ani care a murit la Spitalul Județean de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut pe cale naturală, avea o infecție bacteriană, arată rezultatul necropsiei transmis procurorilor care anchetează împrejurările în care a survenit decesul. Femeia, mamă a doi copii, a ajuns de la Maternitate la Spitalul de Urgență în șoc toxico-septic.

”În urma efectuării necropsiei, s-a stabilit infecția bacteriană drept cauză a decesului. În prezent, se efectuează cercetări penale in rem cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă”, au declarat, vineri, 8 august, reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, care anchetează împrejurările în care tânăra de 19 ani a murit la Spitalul Județean de Urgență din Brașov, la câteva zile după ce a născut pe cale naturală, la Maternitatea Brașov.

Conform anchetatorilor, ea a fost internată la Spitalul Județean de Urgență Brașov în 29 iulie, fiind în șoc toxico-septic. Ea a murit în spital în 1 august.

Tânăra a născut al doilea copil, pe cale naturală, asistată de medic, iar după naștere nu părea să aibă probleme de sănătate. Câteva zile mai târziu, i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge, iar mâinile și picioarele i s-au învinețit, analizele făcute în Maternitate indicând modificări grave ale sistemului de coagulare și o saturație scăzută a oxigenului. Ea a fost transferată de la Maternitatea Brașov la Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde nu a mai putut fi salvată. Femeia mai avea acasă un copil de un an, iar nou-născutul este sănătos.

