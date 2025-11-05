Parchetul din Paris cercetează o posibilă "promovare a sinuciderii" pe TikTok. Avertismentul, lansat de o comisie parlamentară de anchetă

Autor: Mihai Diac
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 23:43
137 citiri
Parchetul din Paris cercetează o posibilă "promovare a sinuciderii" pe TikTok. Avertismentul, lansat de o comisie parlamentară de anchetă
Bărbat care stă pe TikTok - Foto: Pixabay

Parchetul Parisului a deschis o anchetă cu privire la o eventuală promovare a sinuciderii de către TikTok, după ce un deputat a semnalat influenţa nefastă asupra tinerilor a algoritmului platformei, care respinge ”în mod ferm” aceste acuzaţii, relatează AFP.

Această deschidere a unei anchete intervine după publicarea, în septembrie, a concluziilor unei Comisii parlamentare de anchetă.

Platforma TikTok, extrem de populară în rândul tinerilor, propune un ”ocean de conţinuturi nefaste” şi violenţă ”în toate formele”, condamna atunci, într-o conferinţă de presă, raportoarea acestei Comisii, Laure Miller (EPR).

Preşedintele Comisiei, deputatul Arthur Delaporte (PS), a sesizat-o, la 11 septembrie, pe procuroarea Parisului, Laure Beccuau, estimând că ”TikTok a pus în mod deliberat în pericol sănătatea şi viaţa utilizatorilor săi”.

Această semnalare denunţă ”tocmai” ceea ce este ”considerată drept o moderare insuficientă a TikTok, uşurinţa accesării sale de către minori, algoritmul său elaborat, susceptibil să împingă persoanele vulnerabile către sinucidere, închizându-le foarte rapid într-o buclă de conţinut dedicat”, a sintetizat marţi, într-un comunicat, procuroarea.

O anchetă preliminară a fost încredinţată Brigăzii luptei împotriva criminalităţii cibernetice (BL2C) a Prefecturii Poliţiei Parisului, a precizat Laure Beccuau.

”Respingem în mod ferm acuzaţiile”, a replicat TikTok într-un comunicat transmis AFP, dând asigurări că propune ”peste 50 de funcţii şi parametri predefiniţi special concepuţi să asigure securitatea şi starea de bine a adolescenţilor”.

Arthur Delaporte a salutat, la rândul său, într-un comunicat, ”deschiderea acestei anchete, indispensabilă unei aprofundări şi eventuae sancţionări a multiplelor eşecuri ale platformei”.

Investigaţiile BL2C vizează mai multe posibile infracţiuni.

În colimatorul anchetatorilor se află ”propaganda în favoarea unui produs, obiect sau metode preconizate drept mijloace de a-şi da moartea” - un delict care se pedepseşte cu până la trei ani de închisoare şi o amendă de până la 45.000 de euro, potrivit procuroarei.

Sunt vizate de asemenea ”furnizarea platformei online pentru a permite o tranzacţie ilicită în bandă organizată” (10 ani de închisoare şi o amendă de un milion de euro) şi ”alterarea funcţionării unui sistem automatizat de prelucrare de date în bancă organizată” (10 ani de închisoare şi o amendă de 300.000 de euro).

Aceste investigaţii vizează astfel ”publicarea unor conţinuturi care constau în promovarea sinuciderii”, precizează Laure Beccuau.

Într-o reacţie transmisă AFP în septembrie, TikTok respingea ”în mod categoric” ”prezentarea înşelătoare” a Comisiei, ”care caută să facă din întreprinderea noastră un ţap ispăşitor al unor probleme care privesc întregul sector şi societatea”.

”Moderarea rămâne larg insuficientă, la fel ca şi controlul vârstei utilizatorilor”, subliniază marţi Arthur Delaporte.

”Însărcinat, împreună cu Stéphane Vojetta (Renaissance), cu o misiune, de către Guvern, cu privire la mize emergente în domeniul digital, ne vom prezenta concluziile la începutul lui decembrie”, a anunţat el.

Secţia de luptă împotriva criminalităţii cibernetice a Parchetului Parisului s-a bazat, în lansarea anchetei, pe analiza Comisiei parlamentare de anchetă şi pe diverse rapoarte cu privire la platformă.

Într-un raport, în 2023, Senatul ”sublinia un risc în domeniul libertăţii de exprimare, colectării datelor şi unor algoritmi ofensivi în consultarea unor conţinuturi periculoase”, aminteşte Beccuau.

Amnesty International trăgea un semnal de alarmă, într-un raport, în 2023, ”cu privire la pericolele algoritmului, considerat adictiv şi care expune unor riscuri ale trecerii la fapte autoagresive în rândul tinerilor”, evocă procuroarea Parisului.

Serviciul de stat care luptă împotriva amestecurilor digitale externe - Viginum - evoca într-un raport, în februarie 2025, ”un risc critic de manipularea opiniei publice într-un context electoral”, mai subliniază Beccuau.

Parchetul lucrează în cooperare strânsă cu diverse servici ale statului implicate în aceste subiecte, ”mai ales ARCOM (autoritatea de reglementare a audiovizualului şi domeniului digital) şi Viginum”.

Raportoarea Comisiei parlamentare de anchetă, Laure Miller, preconiza, în septembrie, o interzicere a accesului la reţele de socializare a persoanelor în vârstă de până la 15 ani şi o ”interdicţie pe timpul nopţii digitală” în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani.

”Este timpul ca reţelele de socializare să le propună o ofertă distinctă minorilor. Şi cu verificarea vârstei”, a reacţionat directoarea generală a Asociaţiei e-Enfance, Justine Atlan.

Shein a retras de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect infantil. Cum se apără compania
Shein a retras de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect infantil. Cum se apără compania
Retailerul online chinez Shein a retras de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect infantil, după ce acestea au fost descoperite pe site-ul companiei de către autoritatea franceză pentru...
Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
Decizia guvernului albanez de a interzice TikTok s-a dovedit complet inutilă. La doar câteva luni de la intrarea în vigoare, rețeaua chineză este accesată în continuare de sute de mii de...
#ancheta franta, #tiktok, #Paris, #suicid tineri, #Franta, #retele sociale, #tineret, #adolescenti, #Internet , #retele sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Englezii anunta: La 51 de ani, Victoria Beckham si-a schimbat numele!
a1.ro
Cate kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a rabufnit si a dezvaluit totul
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB si tramvai. Sapte persoane ranite

EP. 153 - Rusia are o noua amenințare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Parchetul din Paris cercetează o posibilă "promovare a sinuciderii" pe TikTok. Avertismentul, lansat de o comisie parlamentară de anchetă
  2. Criza cipurilor lovește industria de componente auto. Un furnizor global reduce programul de lucru în două fabrici din Germania pentru a evita concedierile
  3. Apple își abandonează AI-ul propriu și apelează la Google pentru a da viață noului Siri
  4. Samsung confirmă data următorului Galaxy Unpacked. AI-ul și noile smartphone-uri, în centrul atenției
  5. Ofertantul pentru Lukoil Petrotel este Gunvor Group, dar umbra Moscovei se ghicește în spate. Caramitru: ”E pușculița lui Putin direct, acțiunea e făcută la sfidare”
  6. Huawei Mate 70 Air apare în primele imagini reale: un smartphone ultra-subțire cu design premium și procesor Kirin 9020
  7. Lumea se îndreaptă rapid spre o creștere a temperaturii globale cu 2,8°C. Consecințele ar putea fi apocaliptice
  8. Greșelile pe care le fac șoferii români pe timpul iernii. Avertismentul lui Titi Aur: „E nevoie de educație și de coerciție”
  9. Windows 10 mai primește un an de viață! Cum poți activa actualizările extinse de securitate
  10. WhatsApp devine complet funcțional pe acest smartwatch: mesaje, reacții și apeluri fără telefon