Poliția olandeză este pe urmele hoților care au pătruns sâmbătă dimineața, 25 ianuarie, în Muzeul Drentse din Assen, folosind un exploziv, pentru a sustrage obiecte din tezaurul României.

Echipa de poliție, formată din 35 de membri, dispune de suficiente indicii pentru a-i identifica pe cei trei, precum și pe un posibil al patrulea complice, relatează adevarul.ro.

Se suspectează că infractorii ar fi fugit în Germania. De asemenea, surse citate de ziarul olandez De Telegraaf sugerează că printre hoți ar putea fi și români.

Poliția a reușit să obțină informații despre autori prin intermediul imaginilor de pe camerele de supraveghere. Astfel, suspecții au fost surprinși sub un pasaj din Rolde (un sat situat la aproximativ 11 kilometri de muzeu) în timp ce își schimbau hainele.

Autoritățile din nordul Olandei nu au furnizat informații suplimentare, deoarece ancheta este în curs de desfășurare.

În urma jafului de la muzeul Drents din Olanda, au fost sustrase coiful dacic de la Coțofenești și trei brățări dacice, obiecte ce aparțineau Muzeului Național de Istorie din București.

"Mod de operare: din datele pe care le deținem, furtul a fost comis de 3 persoane, care prin folosirea de explozibil au spart peretele exterior al muzeului în zona încăperii în care se aflau expuse piesele de patrimoniu, au spart sticla securizată care proteja exponatele din aur și au părăsit în scurt timp clădirea.

Piesele de patrimoniu sustrase sunt următoarele: coiful princiar de la Coțofenești și trei brățări dacice. Trebuie precizat că în încăpere erau în jur de 650 de bunuri arheologice din aur, parte a expoziției românești în Olanda, fiind furate doar cele 4 bunuri de patrimoniu menționate anterior", susține politisti.ro.

Cele trei piese de tezaur, alături de alte zeci de obiecte aflate la Drents, au fost incluse în expoziția „Dacia – Rijk van goud en zilver” („Dacia – Regatul Aurului și Argintului”), care a prezentat peste 50 de comori din vechiul Regat al Daciei, datând din secolele XX î.Hr. – III d.Hr.

Expoziția a fost deschisă publicului începând cu 7 iulie 2024 și urma să se încheie duminică, 26 ianuarie.

Reacția Ministerului Justiției de la București

În paralel, polițiștii români au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de furt calificat și nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive.

Dosarul va fi preluat ulterior de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de ofițerii specializați din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Ministerul Justiției anunță că va mobiliza toate resursele pentru susținerea demersurilor convenite în cadrul celulei de criză organizate, duminică, la solicitarea premierului Marcel Ciolacu, pentru coordonarea eficientă a activităților de recuperare a celor patru piese de tezaur furate.

'Ministerul Justiției va lua toate măsurile pentru ca organele judiciare să prioritizeze și să aloce toate resursele necesare pentru investigarea acestei infracțiuni contra statului nostru', a afirmat ministrul Justiției, citat în comunicat.

Ministerul Justiției precizează că autoritățile au acționat ferm pentru deschiderea unui dosar penal care să permită efectuarea de investigații de către organele judiciare române. De asemenea, procurorii vor iniția colaborarea cu omologii lor din Olanda.

'Ministerul Justiției face parte din Celula de criză organizată la nivelul Guvernului pentru coordonarea eficientă a activităților care țin de recuperarea celor patru piese de tezaur furate de la expoziția organizată la Muzeul Drents din Assen, Olanda. La nivelul Ministerului Justiției, vom mobiliza toate resursele noastre în susținerea demersurilor convenite în cadrul acestei celule de criză', se mai menționează în comunicat.

Parchetul General a informat, sâmbătă, că a fost întocmit un dosar penal, din oficiu, în cazul sustragerii pieselor din tezaurul dacic expuse la Muzeul Drents din Regatul Țărilor de Jos.

Coiful de aur de la Coțofenești, datat în secolele V-IV î.Hr., precum și trei brățări dacice din aur de la Sarmizegetusa Regia, din a doua parte a secolului I î.Hr., unele dintre cele mai importante artefacte din patrimoniul național al României, au fost furate în urma unui 'incident deosebit de grav', a anunțat Ministerul Culturii.

Potrivit informațiilor furnizate de conducerea Muzeului Drents și autoritățile olandeze, spargerea a fost realizată prin utilizarea unui exploziv pe singurul zid exterior al clădirii.

Toate piesele furate fuseseră asigurate în conformitate cu legislația românească și standardele internaționale privind organizarea expozițiilor.

Celulă de criză convocată de Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a transmis duminică, 26 ianuarie, că a convocat o celulă de criză la nivelul Guvernului în legătură cu artefactele dacice furate de la un muzeu din Țările de Jos. Prim-ministrul spune că jaful trebuie rezolvat rapid pentru a nu deveni „combustibil pentru propagarea a tot felul de teorii ale conspirației”.

Ciolacu a spus că echipa sa va verifica documentele care au stat la baza trimiterii artefactelor de la Muzeul Național de Istorie a României către Muzeul Drents.

„În acest sens, mâine voi dispune trimiterea Corpului de Control al Prim-ministrului la Ministerul Culturii pentru a verifica toată documentația legală care a stat la baza organizării acestei expoziții în Olanda”, a scris premierul pe Facebook.

Forțe de ordine române și experți se vor deplasa în Țările de Jos pentru a ajuta la anchetă și, respectiv, pentru a recupera piesele de patrimoniu care nu au fost furate.

„În plus, am discutat cu ministrul Predoiu să trimitem de urgență în Olanda o echipă de polițiști criminaliști care să lucreze alături de autoritățile olandeze în ancheta desfășurată pentru recuperarea tezaurului românesc. Și am cerut ca experții români să se deplaseze de urgență în Olanda și să asigure aducerea în țară cât mai rapidă a celorlalte piese de patrimoniu care au făcut obiectul acestei expoziții”, mai transmite premierul.

