Încă un cetățean turc cercetat după focurile de armă trase în centrul vechi al Capitalei. Bărbatul ar fi complicele principalului suspect

Un al doilea cetățean turc, un tânăr în vârstă de 19 ani, a fost pus sub acuzare în dosarul de tentativă de omor calificat cu premeditare deschis după ce focuri de armă au fost trase asupra a doi agenți de pază și a unor persoane aflate pe terasa unui local din Centrul Vechi al Capitalei.

Tânărul ar fi complicele bărbatului de 27 de ani arestat în acest dosar, fiind suspectat că l-a însoțit pe bărbatul care a tras cu arma și „a preluat de la acesta bunuri care i-ar fi îngreunat scăparea, acordându-i în acest mod ajutor material și moral”.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat marți după-amiază, 26 august, că luni procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de un bărbat în vârstă de 19 ani, cetățean turc, inculpat pentru complicitate la tentativă de omor calificat cu premeditare, complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept și complicitate la tulburarea ordinii și liniștii publice.

Tânărul e suspectat că, în urma unei înțelegeri prealabile, l-a ajutat pe bărbatul de 27 de ani care a tras cu o armă letală în Centrul Vechi din București, atât înainte, cât și ulterior momentelor în care acesta a folosit pistolul.

„Complicele s-a întâlnit cu autorul și l-a însoțit pe acesta în zona săvârșirii faptelor și a preluat de la acesta bunuri care i-ar fi îngreunat scăparea, acordându-i în acest mod ajutor material și moral. Ulterior, complicele l-a sprijinit moral pe autor și, în baza unei înțelegeri prealabile, a efectuat activități menite să îngreuneze identificarea și prinderea autorului care, la data de 20.08.2025, în jurul orei 02:00, a tras șase focuri de armă, cu un pistol letal deținut ilegal, în direcția tavanului și a persoanelor aflate pe terasa aceluiași local, fără a nimeri vreo persoană”, informează marți, 26 august, anchetatorii.

Tânărul de 19 ani a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar luni, 25 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

În același dosar este arestat și un bărbat de 27 de ani, autorul faptelor.

Potrivit anchetatorilor, în 13 august, în jurul orei 04:30, bărbatul, înarmat cu un pistol din categoria armelor letale, deținut fără drept, a mers într-un local din Centrul Vechi al Bucureștiului, de unde a urmărit doi agenți de pază ai localului și, în zona bulevardului I.C. Brătianu, a tras un foc de armă în direcția acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coș de gunoi din apropiere.

Exact la o săptămână după acest incident, în 20 august, în jurul orei 02:00, cetățeanul turc a revenit în același local, având asupra sa alt pistol letal, deținut fără drept, și a tras șase focuri de armă înspre tavan și în direcția persoanelor aflate pe terasa localului, fără a răni pe cineva. Ulterior, turcul a părăsit locul, abandonând din nou arma într-un coș de gunoi.

„Prin aceste acțiuni, inculpatul a tulburat ordinea și liniștea publică, inducând persoanelor prezente o stare de temere. Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind că autorul și-a procurat arme letale și a revenit la aceeași locație în două rânduri”, precizează anchetatorii.

