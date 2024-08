Explicația ministrului Sănătății pentru anchetele care nu au descoperit nereguli la Spitalul Sfântul Pantelimon. REPER și AUR îi cer demisia

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a explicat joi, 8 august, cum cele trei anchete oficiale ale organelor abilitate în scandalul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon nu au găsit nereguli, dar parchetul a deschis dosar penal pentru omor calificat cu premeditare. Partidele REPER și AUR îi cer demisia.

„Parchetul, spre deosebire de aceste trei entităţi, cu care am colaborat de-a lungul întregii anchete (...) au alte mijloace de probaţiune la dispoziţie pe care nimeni altcineva nu le are decât Parchetul, de asta e Parchet, poate să ceară înscrisuri, poate să facă percheziţii informatice, au fost acasă la persoane, noi nu putem să facem lucrurile astea. Dar nici nu pot să mă antepronunţ. Am citit şi eu al doilea comunicat al Parchetului, am văzut nişte fapte grave şi eu sunt, personal, afectat de ceea ce am citit acolo”, a afirmat Alexandru Rafila, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Sănătății refuză să-și asume vreo responsabilitate și dă vina pe rapoartele primite de la Corpul de control și Colegiul Medicilor.

„Cele trei anchete diferite au fost pe teme diferite. (...) Corpul (de control al Ministerului Sănătăţii – n.r.) este parte administrativă, partea profesională a verificat-o Colegiul Medicilor şi comisia internă a spitalului. Eu sunt ministrul Sănătăţii. Din moment ce aceste trei entităţi au emis rapoarte scrise, semnate şi asumate în care ei nu au găsit nereguli în modul de administrare a spitalului sau în modul de acordare a serviciului medical, eu nu puteam să am o altfel de opinie decât coincidentă cu aceste rezultate”, a mai spus Alexandru Rafila.

Cereri de demisie a ministrului Sănătății

Reprezentanții REPER și AUR i-au cerut demisia ministrului pe baza acuzațiilor grave aduse de Parchet împotriva a două doctorițe de la Spitalul Sfântul Pantelimon.

„Cazul de la Spitalul Sfântul Pantelimon este o tragedie naţională care demonstrează eşecul total al ministrului Rafila în gestionarea sistemului de sănătate. Declaraţiile sale din aprilie, când a încercat să minimalizeze situaţia, sunt acum dovezi clare ale incompetenţei sale. Când Corpul de Control al ministerului nu găseşte nimic, ministrul asigură că totul e bine, iar realitatea ne demonstrează că în acel spital au fost omorâţi oameni, înseamnă fie că ministrul şi realitatea sunt două lumi paralele, fie că a ştiut şi a tăcut. Cerem demiterea imediată a ministrului Rafila şi o anchetă amănunţită a întregului management al crizei de către Ministerul Sănătăţii”, a declarat copreşedinta REPER Ramona Strugariu, într-un comunicat de presă.

„Detaliile din acest dosar sunt absolut cutremurătoare: medicii reţinuţi au conceput şi pus în executare un plan diabolic, constând în reducerea bruscă a dozei de Noradrenalină pentru pacienţi care necesitau terapie intensivă. Aceşti medici, deveniţi judecători ai vieţii şi morţii, au considerat că nu mai este oportună menţinerea în viaţă a pacienţilor. Cine sunt aceşti monştri să decidă cine are dreptul să trăiască şi cine nu?”, a declarat Sorin Muncaciu, deputat AUR, în numele partidului.

