Doctorița concediată care a sesizat morțile suspecte de la Spitalul Pantelimon: "Au declanșat o campanie de hărțuire și denigrare împotriva mea"

Antoaneta Elena Voicu, medicul de la Spitalul Sfântul Pantelimon care a vrut să cerceteze morțile suspecte de la ATI, dar a fost concediată, lansează acuzații șocante. Cele două doctorițe arestate pentru omor calificat cu premeditare au încercat să-i retragă dreptul de liberă practică.

Doctorița care și-a asumat rolul de avertizor de integritate la Spitalul Sfântul Pantelimon susține că a fost hărțuită și apoi concediată tocmai pentru că nu a vrut să contribuie la mușamalizarea situației dozelor reduse de noradrenalină la secția ATI.

„Când am aflat despre ce se întâmpla la secția de Terapie Intensivă, am sfătuit personalul din secție să spună adevărul şi să nu aibă teamă, să se ducă la Parchet și să spună adevărul legat de ceea ce se întâmpla. Sunt doctor și nu aș fi putut să tac, pentru mine pacientul este cel mai important. Iar adevărul va ieși cu siguranță la iveală”, a declarat Antoaneta Elena Voicu pentru Adevărul.ro.

Medicul a decis să atace la tribunal concedierea sa, dar nu a fost încă stabilit un termen de către Tribunalul București.

„Imediat după apariția scandalului, șefa de la ATI și conducerea spitalului au declanșat o campanie de hărțuire și denigrare împotriva mea. Cele două doctorițe, aflate acum în arest au făcut sesizări împotriva mea la Colegiul Medicilor să mi se retragă dreptul de liberă practică. Numai că acest lucru nu s-a întâmplat. Iar sesizările au fost făcute pentru simplul fapt că am vrut să se afle adevărul. Și eu am făcut ulterior sesizări la Colegiul Medicilor, încă nu am primit răspuns. Voi merge până în pânzele albe. Voi merge și la CEDO dacă trebuie”, a mai spus Antoaneta Elena Voicu.

Ads

Ancheta procurorilor în cazul morților suspecte legate de reducerea dozei de noradrenalină este a patra anchetă, după ce spitalul a demarat propria anchetă administrativă în luna aprilie, urmată de cercetări ale Corpului de control al Ministrului Sănătății și Colegiul Medicilor. Toate cele trei anchete au concluzionat că nu există dovezi suficiente pentru a sancționa vreun medic.

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu s-a alăturat corului de voci care cer demisia lui Alexandru Rafila.

Ads