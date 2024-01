Ancheta Prefecturii Gorj în cazul a 170 de persoane cu handicap de vedere care au și permis auto

Un bărbat încadrat în grad de handicap în anul 2004, care deţinea la momentul respectiv permis de conducere şi şi-a preschimbat de mai multe ori respectivul document, avându-l în prezent valabil până în 2027, este unul dintre cei 170 de gorjeni care fac obiectul unei anchete a Instituţiei Prefectului privind încadrarea neconformă în diferite grade de handicap pe probleme de vedere, a declarat joi, pentru AGERPRES, prefectul judeţului, Iulian Popescu.

Potrivit acestuia, în urmă cu aproximativ o lună, Prefectura Gorj a demarat o anchetă pe baza unor informaţii conform cărora, în judeţ, mai multe persoane încadrate în grad de handicap pe probleme de vedere, în diverse grade de handicap, au, în acelaşi timp, permis de conducere.

Detaliile au fost făcute publice după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, în urma unor percheziţii ale DGA privind eliberarea de pensionări anticipate pe caz de boală, în acest caz fiind făcute mai multe reţineri, organele de control au mers către zona controalelor medicale, în speţă a permiselor de conducere.

"În spaţiul public a apărut în urmă cu o săptămână o anchetă a DGA pe eliberarea de pensionări anticipate, pe caz de boală, dar s-au dus şi în zona controalelor medicale, în ceea ce înseamnă permise. Înţeleg că acolo este colateral. Noi, ca şi Instituţie a Prefectului Gorj, am demarat o anchetă în urmă cu mai bine de o lună pe baza unor informaţii că avem în judeţul Gorj multe persoane încadrate în grad de handicap pe probleme de vedere, în diverse grade de handicap, dar, în acelaşi timp, au permis de conducere. De aceea, am solicitat o listă a persoanelor încadrate în grad de handicap de la DGASPC Gorj, ei gestionând toată această bază de date, pe baza CNP-ului am solicitat verificări la Bucureşti, la colegii din Ministerul Afacerilor Interne, DRPCIV, care se ocupă cu toată baza de date a permiselor şi a taloanelor de înmatriculare. De aici a rezultat o listă de aproximativ 170 de gorjeni care sunt, în acelaşi timp, încadraţi cu plată sau cu asistent personal cu grad de handicap, deci primesc sprijin direct din partea statului, iar în acelaşi timp au şi permis de conducere. În ultimele zile am cerut date suplimentare pentru a înţelege un istoric al acestor 170 de persoane, înainte să le trimitem la organele competente (...) e foarte important să ştim data când a fost pentru prima oară încadrat în grad de handicap, datele când s-a prezentat pentru schimbare, preschimbare, reemitere", a spus Iulian Popescu.

El a adăugat că unul dintre cazuri care i-a atras atenţia este cel al unul bărbat dintr-o comună gorjeană care primeşte sprijin din partea statului de 20 de ani, fiind încadrat în grad de handicap în anul 2004, în prezent el figurând cu permisul de conducere valabil până în 2027.

"Una dintre persoanele de pe listă este dintr-o comună din judeţ, iar în 2004 a fost încadrată cu grad de handicap, deci de 20 de ani primeşte sprijin din partea statului român, şi nu vorbim doar de sprijin financiar direct sau de plata unui asistent personal, ci şi de facilităţile pe care autorităţile locale le oferă acestor persoane. Primeşte de 20 de ani sprijin din partea statului, iar în baza de date apare că în 2007 şi-a reschimbat permisul, în 2017 a mai venit o dată şi l-a schimbat şi îl are şi acum activ până în 2027. Se vede clar o succesiune a evenimentelor care ne transmite într-un mod cert că acolo este ceva în neregulă", a mai detaliat prefectul.

Iulian Popescu a afirmat că pot exista cazuri, dar puţine, în care, din cauza unei lipse de coordonare sau comunicare între instituţii, să se fi creat aceste situaţii în care o persoană cu handicap să aibă permisul valabil.

"Pot exista şi alte cazuri, dar sunt puţine, în care persoana avea deja permis de conducere şi, din cauza unei probleme de sănătate, să fi fost încadrată într-un grad de handicap şi permisul să fi rămas valabil dintr-o lipsă de coordonare şi de comunicare interinstituţională. (...) Am aşteptat să adun toate informaţiile ca să pot sesiza organele competente. O să notificăm şi UAT-urile şi Inspecţia economico-financiară pentru a recupera acest prejudiciu", a conchis prefectul judeţului Gorj.