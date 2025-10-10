Suspiciuni de scurgere de informații la Nobelul pentru Pace. Pariori anonimi au mizat pe câștigătoare cu ore bune înainte de anunț

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 19:36
380 citiri
Suspiciuni de scurgere de informații la Nobelul pentru Pace. Pariori anonimi au mizat pe câștigătoare cu ore bune înainte de anunț
Maria Corina Machado, câștigătoare Premiului Nobel pentru Pace FOTO X/@SoyJosueGaray

Premiul Nobel pentru Pace acordat anul acesta opozantei venezuelene María Corina Machado este deja în centrul unei anchete discrete demarate de Institutul Nobel din Oslo, după ce o serie de pariuri plasate în miez de noapte indică posibilitatea unei scurgeri de informații confidențiale, relatează Bloomberg.

Potrivit presei norvegiene, printre care Aftenposten și Finansavisen, autoritățile responsabile cu gestionarea procesului de atribuire a distincției examinează date provenite de pe platforma Polymarket, un site online unde utilizatorii pot plasa pariuri pe evenimente politice sau sociale. Conform înregistrărilor publice, sumele plasate pe numele Maríei Corina Machado – cunoscută pentru activitatea sa pro-democrație în Venezuela – au crescut brusc imediat după miezul nopții, ora Norvegiei, cu mai bine de zece ore înainte ca decizia să fie anunțată oficial.

Erik Aasheim, purtătorul de cuvânt al Institutului Nobel, a confirmat într-o declarație succintă pentru presă că „situația este în curs de analiză”. Nu este pentru prima dată când în jurul celei mai prestigioase distincții internaționale plutesc suspiciuni legate de păstrarea confidențialității.

Câștig de 90.000 de dolari pentru trei conturi anonime

Comitetul Nobel, alcătuit din cinci membri desemnați de Parlamentul norvegian, și-a finalizat decizia încă de luni, conform surselor citate de presa locală. Anunțul oficial a fost făcut vineri, la ora 11:00, la Oslo, iar laureata a fost informată imediat.

În acest interval de timp, trei conturi de utilizatori ai platformei Polymarket, care plasaseră mize semnificative pe María Corina Machado, ar fi obținut împreună un câștig de aproximativ 90.000 de dolari, potrivit cotidianului Finansavisen.

Contextul ridică semne de întrebare serioase asupra integrității procesului de selecție, dar și asupra modului în care informațiile considerate strict confidențiale pot ajunge în spațiul public – chiar și într-o formă aparent marginală, precum piața pariurilor.

Un premiu politic, o controversă discretă

Alegerea Maríei Corina Machado drept laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025 nu este lipsită de implicații geopolitice. Reprezentantă a opoziției venezuelene, critică vehementă a regimului Maduro, Machado a fost deja subiectul mai multor sancțiuni și restricții impuse de autoritățile din Caracas.

Premiul, considerat de unii ca un gest de susținere internațională a luptei pentru democrație în Venezuela, poate fi perceput în același timp ca o mișcare simbolică menită să transmită un mesaj clar în regiune – un mesaj care, iată, pare să fi fost „presimțit” prea devreme de anumiți participanți la piețele de pariuri.

Dacă se va dovedi că informațiile privind decizia Comitetului Nobel au fost divulgate înainte de anunțul oficial, întrebările privind securitatea procesului se vor amplifica. Deocamdată, Institutul Nobel păstrează tăcerea asupra eventualelor consecințe.

Rețeaua de spioni a lui Viktor Orban: Comisia Europeană deschide o anchetă pentru a investiga infiltrații maghiari din instituțiile Uniunii Europene
Rețeaua de spioni a lui Viktor Orban: Comisia Europeană deschide o anchetă pentru a investiga infiltrații maghiari din instituțiile Uniunii Europene
Comisia Europeană a anunțat că va investiga relatările conform cărora guvernul premierului ungar Viktor Orbán a trimis ofițeri de informații la Bruxelles pentru a aduna informații despre...
Reacția Institutului Nobel după ce Rusia a anunțat susținerea pentru Trump: „Nu suntem sub nicio presiune”
Reacția Institutului Nobel după ce Rusia a anunțat susținerea pentru Trump: „Nu suntem sub nicio presiune”
Rusia ar susţine candidatura preşedintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, a declarat vineri, 10 octombrie, consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov. Moscova a declarat în...
#ancheta, #Norvegia, #institutul nobel, #premiul Nobel pentru Pace, #castigator, #pariuri , #Norvegia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A spus "ADIO" si viata i s-a schimbat radical: "Am facut mai multi bani in 24 de ore decat in toata cariera"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a transmis un mesaj ingrijorator din China, in limba materna: "Incerc sa raman viu!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a ajuns Qatarul să deschidă o bază militară în SUA. Avioane de vânătoare F-15 și piloți qatarezi vor fi găzduiți la Mountain Home în Idaho VIDEO
  2. Un blindat sovietic folosit la invadarea Cehoslovaciei în 1968 se întoarce la „locul crimei”. A fost găsit întâmplător la Chișinău FOTO
  3. ”Realism și Viziune în Construcții” – Conferința Filialei Prahova a Patronatului Societăților din Construcții ”Împreună pentru protejarea valorilor breslei”
  4. Explozie la o fabrică de armament din SUA. Bilanțul preliminar raportează mai mulți morți și răniți
  5. Trump, prima reacție după ce a ratat Nobelul pentru Pace. I-a mulțumit lui Putin
  6. Suspiciuni de scurgere de informații la Nobelul pentru Pace. Pariori anonimi au mizat pe câștigătoare cu ore bune înainte de anunț
  7. Ce ar însemna ca SUA să refuze să prelungească tratatul cu Rusia privind controlul armelor nucleare. „Nu este o problemă pentru noi”
  8. Trump a anulat întâlnirea cu Xi Jinping și amenință China cu tarife vamale masive în războiul metalelor rare. "O mișcare sinistră şi ostilă"
  9. Melania Trump dezvăluie că i-a răspuns Putin la scrisoare: „Vrea să negocieze direct cu mine...”
  10. Un șef UPU atrage atenția asupra sinuciderilor în rândul adolescenților. „Ceva se întâmplă, o mare problemă este reprezentată de social media”

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „În România se pot face reforme reale. Urmează o reorganizare așteptată de 20 de ani”

Acum 5 ore

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei