Suspiciuni de scurgere de informații la Nobelul pentru Pace. Pariori anonimi au mizat pe câștigătoare cu ore bune înainte de anunț

Premiul Nobel pentru Pace acordat anul acesta opozantei venezuelene María Corina Machado este deja în centrul unei anchete discrete demarate de Institutul Nobel din Oslo, după ce o serie de pariuri plasate în miez de noapte indică posibilitatea unei scurgeri de informații confidențiale, relatează Bloomberg.

Potrivit presei norvegiene, printre care Aftenposten și Finansavisen, autoritățile responsabile cu gestionarea procesului de atribuire a distincției examinează date provenite de pe platforma Polymarket, un site online unde utilizatorii pot plasa pariuri pe evenimente politice sau sociale. Conform înregistrărilor publice, sumele plasate pe numele Maríei Corina Machado – cunoscută pentru activitatea sa pro-democrație în Venezuela – au crescut brusc imediat după miezul nopții, ora Norvegiei, cu mai bine de zece ore înainte ca decizia să fie anunțată oficial.

Erik Aasheim, purtătorul de cuvânt al Institutului Nobel, a confirmat într-o declarație succintă pentru presă că „situația este în curs de analiză”. Nu este pentru prima dată când în jurul celei mai prestigioase distincții internaționale plutesc suspiciuni legate de păstrarea confidențialității.

Câștig de 90.000 de dolari pentru trei conturi anonime

Comitetul Nobel, alcătuit din cinci membri desemnați de Parlamentul norvegian, și-a finalizat decizia încă de luni, conform surselor citate de presa locală. Anunțul oficial a fost făcut vineri, la ora 11:00, la Oslo, iar laureata a fost informată imediat.

În acest interval de timp, trei conturi de utilizatori ai platformei Polymarket, care plasaseră mize semnificative pe María Corina Machado, ar fi obținut împreună un câștig de aproximativ 90.000 de dolari, potrivit cotidianului Finansavisen.

Contextul ridică semne de întrebare serioase asupra integrității procesului de selecție, dar și asupra modului în care informațiile considerate strict confidențiale pot ajunge în spațiul public – chiar și într-o formă aparent marginală, precum piața pariurilor.

Un premiu politic, o controversă discretă

Alegerea Maríei Corina Machado drept laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025 nu este lipsită de implicații geopolitice. Reprezentantă a opoziției venezuelene, critică vehementă a regimului Maduro, Machado a fost deja subiectul mai multor sancțiuni și restricții impuse de autoritățile din Caracas.

Premiul, considerat de unii ca un gest de susținere internațională a luptei pentru democrație în Venezuela, poate fi perceput în același timp ca o mișcare simbolică menită să transmită un mesaj clar în regiune – un mesaj care, iată, pare să fi fost „presimțit” prea devreme de anumiți participanți la piețele de pariuri.

Dacă se va dovedi că informațiile privind decizia Comitetului Nobel au fost divulgate înainte de anunțul oficial, întrebările privind securitatea procesului se vor amplifica. Deocamdată, Institutul Nobel păstrează tăcerea asupra eventualelor consecințe.

