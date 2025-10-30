Noi detalii ies la iveală în cazul morții doctoriței de la Spitalul Județean din Buzău. Analiza care stabilește cauza decesului

Ștefania Szabo a fost găsită decedată de către colegi FOTO Facebook/Stefania Szabo

Anchetatorii investighează circumstanțele în care Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită decedată în camera de gardă, după ce ar fi administrat singură un cocktail de medicamente puternice. Zece persoane au fost audiate și mașina doctoriței percheziționată, iar autoritățile analizează toate pistele, de la un posibil accident medical până la epuizare extremă.

Analiza toxicologică este cea mai importantă în cazul doctoriței din Buzău, găsită decedată în camera de gardă.

Unul dintre angajații spitalului a declarat la audieri ca doctorița a luat din rezerva de medicamente de la camera de gardă mai multe calmante foarte puternice. După autopsie, trupul doctoriței a fost depus la capela spitalului din Buzău și sâmbătă va fi adusă la București pentru a fi înmormântată, arată Gândul.ro.

Substanțe medicale administrate înainte de deces

Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, la doar 37 de ani. În jurul său au fost descoperite o branulă și mai multe substanțe medicale, pe care le-ar fi cerut de la farmacia spitalului cu puțin timp înainte să moară.

Potrivit unor surse din anchetă, cu doar câteva ore înainte de tragedie, medicul ar fi cerut de la farmacia spitalului mai multe substanțe cu efect anestezic, calmante puternice și opioide, justificând că sunt destinate unui pacient.

Însă, potrivit investigațiilor preliminare, tratamentul respectiv nu a mai ajuns la pacientul menționat, iar o parte din fiole ar fi rămas în camera de gardă, acolo unde a fost găsit trupul neînsuflețit al doctoriței, potrivit Antena 3.

Ștefania Szabo ar fi avut un ultim consult în jurul orei 00:30, după care s-a retras în camera de gardă. În jurul orei 6:00, un asistent a intrat în încăpere, alertat de sunetul insistent al unei alarme.

