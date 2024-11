"Nu am nicio legătură!". Răspunsul liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustață, după speculațiile că ar fi vizat de operațiunea „Ghost Gun”

DIICOT a făcut 131 de percheziții în această dimineață, într-un dosar ce face referire la traficanți de arme. Operațiunea ”Ghost Gun” a fost desfășurată în București, județul Ilfov, dar și alte cinci județe.

Procurorii vizează o grupare ce vindea arme de foc unor clanuri ori unor interlopi. La conducerea acestei grupări se află, un turc.

Armele erau transportate în ansambluri rutiere de transport mărfuri sau între componentele unor autoturisme, urmând a fi vândute unor persoane cunoscute pentru comportamentul violent.

Potrivit unor surse ale Digisport, printre cei vizați de anchetă se numără și Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB-ului. El însă susține că nu este vizat de anchetă, însă spune că a avut loc o percheziție imobiliară la domiciliul ginerelui său. El a anunțat chiar că va face unele chemări în judecată, pentru denigrare.

"E denigrarea mea, arunci cu noroi și pietre. Că fac parte din nu știu ce mafie…să fii conștient de lucrurile acestea. Nu vii să-mi denigrezi să-mi vadă copiii, familia. Eu am venit la 4 de dimineață de la Craiova. A avut loc o percheziție la ginerele meu, nu are nicio legătură cu această brigadă, cu acest dosar. Ginerele meu e dezvoltator, nu are legătură cu nimic, Gheorghe Florian…după se scrie în presă că am fost arestat.

Voi da în judecată, nu mă interesează. Eu sunt acasă, dacă aveam treabă și mi se făcea o percheziție mie…am spus-o și repet, la ginerele meu a avut loc. E ziua nepoatei mele, m-a sunat fata să mă duc cu soția acolo să iau nepoțica de acolo. Ei au venit la 6 dimineața la curte.

Au venit, au făcut percheziție, căutau arme și droguri, acolo e și casa mea. Au intrat, au făcut tot ce au vrut, nu au găsit nimic. L-au luat pe ginerele meu la audieri, de ce mă bagă pe mine? Nu avem nicio legătură, nicio treabă.

Copilul (n.r. ginerele lui) e în ochii mei zi de zi, crezi că nu știu cu cine umblă? (N.r. Bagi mâna în foc pentru el) Evident, știu ce face. Treaba lui e să contruiască blocuri, nu are nicio legătură. S-au dus timpurile de acum 15-20 de ani, nu mai merge. S-ar bucura ei să scape de mine, după ce am făcut pentru Steaua. D-aia voiau ei să scape de mine! Au postat peste tot când au văzut (n.r. cei de la CSA)", a spus Gheorghe Mustaţă la Fanatik.

60 de persoane au ajuns la audieri, în acest dosar.

