Cele două ipoteze ale anchetatorilor după explozia din Rahova. Autoritățile au rămas pe timpul nopții în zona afectată

Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 07:56
Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova FOTO Facebook/ISU Bucuresti-Ilfov
Anchetatorii merg pe două ipoteze, după explozia puternică produsă vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.
Bănuiala anchetatorilor este că această tragedie putea să fie evitată. Sunt două ipoteze pe care merg acum anchetatorii: o neglijență a administratorilor, a companiei de gaze sau o greșeală voită ori nevoită a unuia dintre locatari, transmite Digi24.
Ancheta pornește de la faptul că a existat o acumulare imensă de gaze.
Explozia puternică s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, fără a fi urmată de incendiu.
Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și autorități locale, au rămas pe timpul nopții în zona afectată de explozia de la blocul din Sectorul 5, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și prevenirea accesului neautorizat, atât în imobilul afectat de deflagrație, cât și în perimetrul delimitat.
''Zona din jurul blocurilor afectate rămâne în continuare restricționată, iar jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea perimetrului'', informează un comunicat al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB) transmis, vineri, AGERPRES.
Jandarmeria recomandă în continuare cetățenilor să evite apropierea de perimetrul restricționat, să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate la fața locului, să nu intervină pe cont propriu și să nu împiedice în niciun fel acțiunile echipelor de intervenție.
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că la nivelul Prefecturii va fi format un grup de experți care va evalua starea blocului de pe Calea Rahovei nr. 317, unde vineri dimineață s-a produs o explozie.
'Mâine, la nivelul Prefecturii, intenționăm să facem un grup restrâns, care implică Prefectura, Primăria Municipiului București, ISU, ISC și eventuali experți care au venit azi aici și au analizat situația, pentru a ne prezenta un raport ceva mai clar asupra integrității acestui imobil', a precizat el, într-o declarație acordată presei, la fața locului.
Trei persoane au decedat în urma exploziei din Capitală, 20 au fost rănite, dintre care 15 au fost transportate la spital, iar alte șapte persoane aflate în Centrul de asistență constituit în incinta Liceului Bolintineanu au fost asistate de către echipajele medicale pentru atac de panică.
