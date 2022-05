Noi mărturii din secta „Copiii soarelui”. Cum reușea fostul miner „Adi de la Brad” să „șantejeze emoțional pe toată lumea”

Damia Salloum, o fost cursantă care a locuit în comunitatea „Copiii soarelui” creată de gurul Adi de la Brad, a povestit la Antena3 ce se petrecea acolo și cum se comporta fostul miner cu adepții săi.

Femeia povestește că din momentul în care a ales să trăiască în comunitatea din Munții Apuseni viața s-a a luat o întorsătură foarte mare.

"Eu, din acel moment, activam în industria muzicală, căutam un loc unde să-mi găsesc echilibrul. Cursul a fost foarte intens și foarte plăcut, însă ce m-a atras acolo a fost faptul că erau foarte mulți tineri. Am nimerit într-un moment în care era activități și acest lucru m-a făcut să rămân acolo.

M-am mutat acolo în vara anului 2019, deci la vreo 7 luni după primul curs", a rememorat Damia Salloum.

Femeia spune că perioada în care a trăit acolo a fost una grea, chiar dacă din spusele adepților mai vechi ai lui Adi de la Brad, în trecut se petrecuseră abuzuri și mai mari.

"Am locuit doi și jumătate. La scurt timp după ce am ajuns acolo făceam parte din toate activitățile comunității, agricole, la animale. Erau în jur de 60 de persoane. A fost o perioadă foarte grea, atâta timp cât nu ți se oferă niciun fel de sprijin, oamenii de acolo te marginalizează, clar.

Dar, nici în societate nu găsești terapeuți pregătiți pe această speță de culturi-secte. Relația mea cu Adi, că noi așa îi spuneam, a fost una practic tipică a unui comunitar de acolo. Ne întâlneam destul de rar, pentru că eu și cu familia mea deja locuiam destul de departe de centru, însă toate activitățile de acolo sunt conduse de el", a mai spus Damia.

Potrivit acesteia, în comunitate erau cunoscute abuzurile fostului miner devenit guru.

"Are grijă ca toate cuplurile să vină să i se destăinuie lui și așa are grijă să le spună când să facă, ce să facă. Eu am prins o perioadă mai lejeră, nouă ni s-a permis cumva, să mă exprima așa, să stăm mai mult timp împreună. Eu nu am fost, în niciun caz, abuzată sexual. Dar știu sigur că au fost alte femei. Am asistat la multe discuții și demersuri, adică are un fel de a comunica și de a se manifesta prin care clar asta denotă", a dezvăluit Damia Salloum.

Acuzațiile oficiale aduse lui „Adi de la Brad”

Un bărbat de 59 de ani, liderul unei comunităţi spirituale din localitatea Dumbrava de Sus, lângă municipiul Brad, judeţul Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru şantaj, viol, împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Un număr de 23 de copii au fost evaluaţi de DGASPC.

După apariţia în spaţiul public a unor informaţii privind comiterea unor infracţiuni contra libertatii persoanei şi infracţiunii contra integrităţii sexuale, poliţiştii au făcut percheziţii la Asociaţia Culturală ”Copiii Soarelui”.

"La data de 26.04.2022, Poliţia Municipiului Brad a fost sesizată cu privire la apariţia în spaţiul public a unor informaţii cu privire la comiterea de infracţiuni contra libertăţii persoanei şi infracţiunii contra integrităţii sexuale, ce ar fi fost săvârşite în cadrul unei comunităţi (având statut de „asociaţie culturală”) dintr-o comună din apropierea municipiului Brad.

În urma activităţilor investigative efectuate în cauză, poliţiştii au stabilit că autoproclamatul lider spiritual al comunităţii, un bărbat în vârstă de 59 de ani, a pus bazele unei comunităţi în care locuiesc diferite persoane, sub pretextul că slujesc „emancipării spirituale” (în relaţie cu persoanele de sex feminin, bărbatul este bănuit că ar fi comis, în mod repetat, fapte de hărţuire sexuală şi de viol).

Gurul „Copiilor Soarelui”, pe nume Ardelean Farcaş este un fost miner cu studii liceale. A înfiinţat în 1997 „Centrul de meditaţie Vipassana” de la Dumbrava de sus (comuna Ribiţa), condus de asociaţia sa, Copiii Soarelui.

Susține că deţine tehnica respiraţiei pe care a învăţat-o de la mama sa și că pragul taberei din vârf de munte i-a fost călcat de oameni importanţi, dornici să experimenteze tehnicile sale de meditaţie.

„Vin la mine politicieni, poliţişti, ziarişi şi preoţi. Toţi vor să participe la curs. Mulţi renunţă pentru că este foarte greu. Spre exemplu, în cele 10 zile cât durează cursul este interzisă orice formă de comunicare. Eu îi purific. Îi învăţ să se cunoască pe ei însuţi. Cine mă ascultă şi stăpâneşte tehnica va trăi sute de ani”, afirma acesta pentru adevarul.ro.

