Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe

În urma exploziei de la blocul din Rahova, Poliția Capitalei a transmis că activitățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-au concentrat „în primă fază pe activități de căutare, salvare, anterior pe activități de cercetare la fața locului, dar și activități de audiere în cadrul dosarului penal preluat de Parchetul Curții de Apel București. Așadar, toate activitățile derulate de noi, inclusiv audierile, sunt sub coordonarea procurorilor în cadrul acestei unități de parchet”, au transmis oamenii legii.

Chestorul de poliție Marius Andrei a declarat că, în perioada 17-22 octombrie, de la data exploziei și până în prezent, Poliția Capitalei a acționat în mod coordonat împreună cu celelalte structuri cu atribuții pe linia situațiilor de urgență. „În toată această perioadă, perimetrul a fost foarte bine delimitat, a fost asigurat de către efective de jandarmerie și poliție, iar accesul în acest perimetru a fost permis doar controlat”, a declarat acesta.

Echipă de anchetă formată din mai multe structuri

Referindu-se la cercetarea la fața locului, oficialul a spus: „În fiecare zi, la fața locului, au fost efectuate activități de cercetare la fața locului, la care au participat procurori din cadrul unității de parchet competente, specialiști criminaliști, precum și alți specialiști desemnați anume în cauză. Am avut în vedere, în primul rând, siguranța celor care au fost în zona afectată, în așa fel încât, în colaborare cu autoritățile locale și cu colegii pompieri și, bineînțeles, cu sprijinul locatarilor, am reușit să înlăturăm acele elemente care puteau să cadă, atât de pe fațadele blocurilor, cât și de la balcoane.”

Accesul rutier restricționat în zonă

Despre măsurile de siguranță rutieră, oficialul a declarat că Brigada Rutieră a menținut restricțiile rutiere în zonă.

Totodată, Andrei a menționat implicarea societăților de utilități.

„În cursul zilei de ieri, a avut loc o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență la nivelul Municipiului București, ocazie cu care societățile de utilități au fost informate că pot interveni punctual, gradual, accesul, bineînțeles, în zona afectată urmând să fie controlat. În acest sens, echipele tehnice pot să intervină în așa fel încât să identifice eventuale defecțiuni cauzate de explozie și remedierea acestora pentru punerea în funcțiune a utilităților”, a declarat polițistul.

Conductă fisurată

Reprezentanții Poliției au mai declarat că s-au ridicat probele care urmează să fie analizate de cei mai buni experți din țară.

„Activitatea de cercetare la fața locului, până la acest moment, a fost desfășurată pe parcursul a cinci zile. Inclusiv noaptea s-a lucrat, pentru că au fost etape pe care nu le-am putut întrerupe și a trebuit să lucrăm și pe timp de noapte.

S-au ridicat toate categoriile de probe pe care le-am putut descoperi, până în momentul actual, din proximitatea blocului, care au legătură cu cauza. Toate aceste probe vor fi supuse expertizării de către experții de la Institutul Național de Expertize Criminalistice și alți experți care au fost solicitați pentru a lămuri aceste aspecte.

A fost o cercetare extrem de dificilă până la momentul actual. Partea de intervenție la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele, cu drone și cu roboți. Este singura variantă pe care, la momentul actual, o avem disponibilă. Inclusiv astăzi se vor mai desfășura câteva activități de acest gen, cu o dronă mai performantă, pe care urmează să o aducem și să o introducem în acele spații.

Spațiul este foarte nesigur, de aceea nu se poate intra la momentul actual fără avizul celor de la Institutul de Stat pentru Construcții.

Toate expertizele care se vor face pe probele care s-au ridicat – și aici mă refer la conducta de gaz care a fost ridicată, care într-adevăr avea o fisură în ea, și celelalte cabluri electrice care au fost găsite în proximitatea acestei conducte de gaz – se vor efectua de către experți, cei mai buni experți din țară”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

