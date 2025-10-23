Procurorii americani au retras acuzații împotriva șefilor unei companii românești care are contracte de 90 de milioane de dolari cu Pentagonul. În România, ancheta continuă

Procurorii americani au renunțat la acuzațiile de corupție formulate împotriva a doi foști șefi ai Global Defense Logistics SRL, companie românească specializată în servicii de logistică portuară pentru nave militare NATO, precum și la cererea de extrădare a unuia dintre ei. Decizia survine după anchete complexe privind presupuse mite și influențe ilegale legate de contracte NSPA, dar autoritățile americane au retras cazul, iar în România bărbatul se află în prezent sub control judiciar. În paralel, societatea a restructurat participațiile internaționale și își continuă activitatea, în timp ce unele dispute între asociați sunt încă în instanță.

Cine sunt cei doi șefii ai companiei și de ce au fost anchetați

Manousos Bailakis, fost director operațional, și Ioannis Gelasakis, asociat și fost director executiv al companiei, fuseseră acuzați de americani de conspirație în vederea dării de mită și de dare de mită în legătură cu fonduri federale, infracțiuni pedepsite în SUA cu până la 10 ani de închisoare. Conform rechizitoriului, cei doi ar fi „plătit mită unui funcționar de achiziții publice din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în schimbul influenței și acțiunilor funcționarului privind activitățile de achiziții publice ale Agenției de Sprijin și Achiziții a NATO (NSPA), încălcând astfel legislația penală a Statelor Unite”, relevă date analizate de Profit.ro.

Anchetatorii americani susțineau că, în schimbul mitei, Global Defense Logistics SRL ar fi urmat să primească contracte de servicii de administrație portuară de tip husbanding, printre care jumătate dintr-unul de furnizare de combustibil în valoare totală de 450 milioane dolari. În motivarea hotărârii judecătorești de încuviințare a extrădării, instanța a citat că „Manousos Bailakis și complicele său s-au întâlnit, la cererea lor, în Luxemburg, cu un responsabil cu achizițiile publice din cadrul NSPA. În cursul unui dineu care a urmat întâlnirii, Manousos Bailakis și complicele s-au oferit să plătească funcționarului suma de 200.000 euro în schimbul unor favoruri și al actelor sale legate de activitățile de achiziții ale NSPA în favoarea companiei Global Defense Logistics.”

De asemenea, ancheta menționa întâlniri ulterioare cu un informator în Frankfurt, Germania, în care cei doi ar fi dat numerar pentru a obține sprijin la atribuirea contractelor NSPA.

„În luna iulie 2024, Manousos Bailakis și complicele său s-au întâlnit cu o sursă confidențială umană (informator) la un hotel din Frankfurt, Germania, căruia i-au dat 50.000 euro în numerar. În schimb, Manousos Bailakis și complicele său au solicitat informatorului asistență la atribuirea contractelor de combustibil NSPA către Global Defense Logistics, evitarea controlului NSPA asupra facturilor emise de Global Defense Logistics și plata facturilor restante Global Defense Logistics.”

Ulterior, pe 11 iulie 2025, Curtea de Apel București a revocat încuviințarea extrădării și arestarea la domiciliu a lui Bailakis, după ce Departamentul Justiției de la Washington și Ambasada SUA la București au informat că „procedurile penale desfășurate împotriva persoanei extrădabile au fost respinse, persoana vizată nu se mai află sub puterea unui mandat de arestare, motiv pentru care autoritățile americane au solicitat retragerea cererii de extrădare”. Tot în iulie 2025, americanii au renunțat și la acuzațiile față de Ioannis Gelasakis.

Gelasakis a declarat publicației Follow The Money că „neagă categoric orice implicare în activități infracționale și că nu a fost informat oficial niciodată că ar exista vreun mandat de arestare emis pe numele său”, în timp ce un avocat al Global Defense Logistics a transmis că firma „nu tolerează mita și nu are cunoștință de și nu este implicată în niciun fel de acțiuni de acest fel”.

Anchetă în România

În România, Manousos Bailakis se află în prezent sub control judiciar, fiind cercetat pentru infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 319/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini: „Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcționar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcționar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri ori în legătură cu orice altă utilizare necorespunzătoare a funcției sale, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi mențină asemenea avantaje în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani”.

Global Defense Logistics SRL a restructurat recent participațiile internaționale, cedând 85% din capitalul Global Defense Logistics UK Ltd către Dynalog Logistic SRL, iar Ioannis Gelasakis a contestat această hotărâre, invocând un posibil conflict de interese: „Conform Raportului istoric emise de către Oficiul Registrului Comerțului cu privire la societatea Dynalog Logistic SRL, reclamantul a învederat că această societate a fost deținută de către asociații Moran Tevfik-Lutfi, Daraban Gabriel și Ozbek Haldun, acesta din urmă fiind și administrator al societății, iar potrivit mențiunii din data de 04.06.2025, pentru a putea crea aparența de legalitate a aprobării vânzării părților sociale deținute de Global Defense Logistics SRL în Global Defense Logistics UK LTD, aceștia și-au vândut părțile sociale numitei Daraban Raluca Mihaela, aceasta din urmă fiind soția lui Daraban Gabriel, asociat și administrator în Global Defense Logistic SRL și, în consecință, cumnata lui Daraban Mihai”.

Global Defense Logistics SRL a răspuns că „(...) în realitate nu există așa ceva, societatea Dynalog Logistic SRL nu este deținută sau administrată de niciunul dintre asociații din cadrul pârâtei, astfel că nu există nicio interdicție de votare. Scopul deciziei adoptate a fost unul în beneficiul pârâtei și al reclamantului, neexistând niciun conflict de interese. A concluzionat astfel că nu există niciun motiv care să justifice aparența caracterului nelegal al adoptării hotărârii AGA nr. 46/01.09.2025, reclamantul forțând niște interpretări, deși cunoștea în detaliu situația societății și motivele adoptării acestei decizii”.

