Procurorii cer pedeapsa cu moartea împotriva unui fost preşedinte de țară. E judecat pentru complicitate cu grupul armat M23 susţinut de Rwanda

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 23 August 2025, ora 08:59
Procurorii din Republica Democratică Congo au cerut pedeapsa cu moartea împotriva fostului președinte Joseph Kabila, judecat în contumacie pentru complicitate cu gruparea armată M23, susținută de Rwanda, relatează AFP.

Generalul Lucien René Likulia, reprezentant al Ministerului Public, a solicitat judecătorilor Curții Militare Supreme condamnarea lui Kabila pentru crime de război, trădare și organizarea unei mișcări insurecționale. În plus, procurorii au cerut o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru „apologia crimelor de război” și încă 15 ani pentru „complot”.

Proces în absența fostului lider

Joseph Kabila, care trăiește în străinătate de peste doi ani, a fost văzut ultima dată în luna mai la Goma, oraș controlat de M23, unde a declarat că dorește să contribuie la „restabilirea păcii” în RDC. Procesul său s-a deschis pe 25 iulie la Kinshasa, în absența sa, în fața unei instanțe militare.

Procuratura îl acuză că, „în colaborare cu Rwanda”, ar fi încercat să organizeze o lovitură de stat împotriva președintelui Félix Tshisekedi, succesorul său din 2019. În anchetă este menționat și Corneille Nangaa, fost președinte al Comisiei Electorale Naționale Independente, care s-a alăturat în 2023 grupării M23 și conduce acum ramura sa politică, Alianța Fluviului Congo (AFC).

Estul Congo, teatru al violențelor M23

Estul RDC, bogat în resurse naturale, este măcinat de peste 30 de ani de conflicte armate. În ultimele luni, gruparea M23 a preluat controlul asupra orașelor Goma și Bukavu, capitalele provinciilor Nord-Kivu și Sud-Kivu. Procuratura consideră că violențele comise de rebeli au produs „prejudicii enorme” țării și atrag „răspunderea penală individuală” a fostului șef de stat.

În Congo, moratoriul asupra pedepsei cu moartea, în vigoare din 2003, a fost ridicat în 2024. Totuși, de atunci nu a fost executată nicio sentință capitală.

