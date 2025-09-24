Speranțe pentru Diana Șoșoacă că nu își va pierde imunitatea. Trei europarlamentari ungari anchetați la Budapesta au fost protejați de procurori

Parchetul General al României a solicitat marți Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă pentru a permite continuarea anchetei în care aceasta este vizată de acuzații extrem de grave: lipsire de libertate, ultraj, promovarea ideilor fasciste și negarea Holocaustului. Procurorii Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva europarlamentarului.

Însă precedentul recent din Parlamentul European oferă un motiv de speranță pentru Șoșoacă. Comisia pentru Afaceri Juridice a PE a menținut imunitatea a trei europarlamentari ungari anchetați de autoritățile de la Budapesta, inclusiv lideri ai opoziției, în ciuda solicitărilor guvernului Viktor Orbán de a permite urmărirea penală, potrivit Politico.

Decizia finală aparține plenului Parlamentului European, însă precedentul ungar creează un cadru legal și politic favorabil, indicând că solicitările de ridicare a imunității nu duc automat la aprobarea anchetei.

Astfel, deși Diana Șoșoacă se confruntă cu acuzații grave în România, experiența altor europarlamentari, din Ungaria, ar putea să îi ofere un răgaz. Potrivit unor surse, faptele s-ar prescrie anul viitor.

Diana Șoșoacă le-a transmis procurorilor că nu a putut fi prezentă la Parchetul General, deoarece se află la Bruxelles, iar avocatul ei nu este în țară. Președinta SOS România a adăugat că nu s-a sustras niciodată de la nicio anchetă și nici nu o va face, însă nu va accepta „ca justiția să fie transformată în bâtă politică” împotriva ei și a partidului pe care îl conduce.

„Astăzi, 23 septembrie 2025, am fost citată la Parchetul General, în Dosarul nr. 336/76/P/2021, ca suspect. O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere! Am transmis în scris procurorilor că nu pot fi prezentă azi la ora 12:00, deoarece mă aflu la Bruxelles, la Parlamentul European, unde reprezint România în cele mai înalte foruri politice și diplomatice. În plus, avocatul meu se află în afara țării. Dreptul meu la apărare este sfânt și nu poate fi călcat în picioare după bunul plac al unor procurori! În loc să respecte Constituția și legile acestei țări, se aruncă pe piață amenințarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală și scandaloasă, menită să dea bine la televizor și să justifice execuțiile publice comandate politic”, a precizat Diana Șoșoacă, într-un comunicat de presă, în ziua când a fost chemată la Parchet.

