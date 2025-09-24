Speranțe pentru Diana Șoșoacă că nu își va pierde imunitatea. Trei europarlamentari ungari anchetați la Budapesta au fost protejați de procurori

Autor: Gabriela Georgescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 11:37
424 citiri
Speranțe pentru Diana Șoșoacă că nu își va pierde imunitatea. Trei europarlamentari ungari anchetați la Budapesta au fost protejați de procurori
Diana Șoșoacă, președinte SOS România FOTO Captură video Facebook/Diana Șoșoacă

Parchetul General al României a solicitat marți Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă pentru a permite continuarea anchetei în care aceasta este vizată de acuzații extrem de grave: lipsire de libertate, ultraj, promovarea ideilor fasciste și negarea Holocaustului. Procurorii Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva europarlamentarului.

Însă precedentul recent din Parlamentul European oferă un motiv de speranță pentru Șoșoacă. Comisia pentru Afaceri Juridice a PE a menținut imunitatea a trei europarlamentari ungari anchetați de autoritățile de la Budapesta, inclusiv lideri ai opoziției, în ciuda solicitărilor guvernului Viktor Orbán de a permite urmărirea penală, potrivit Politico.

Decizia finală aparține plenului Parlamentului European, însă precedentul ungar creează un cadru legal și politic favorabil, indicând că solicitările de ridicare a imunității nu duc automat la aprobarea anchetei.

Astfel, deși Diana Șoșoacă se confruntă cu acuzații grave în România, experiența altor europarlamentari, din Ungaria, ar putea să îi ofere un răgaz. Potrivit unor surse, faptele s-ar prescrie anul viitor.

Diana Șoșoacă le-a transmis procurorilor că nu a putut fi prezentă la Parchetul General, deoarece se află la Bruxelles, iar avocatul ei nu este în țară. Președinta SOS România a adăugat că nu s-a sustras niciodată de la nicio anchetă și nici nu o va face, însă nu va accepta „ca justiția să fie transformată în bâtă politică” împotriva ei și a partidului pe care îl conduce.

„Astăzi, 23 septembrie 2025, am fost citată la Parchetul General, în Dosarul nr. 336/76/P/2021, ca suspect. O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere! Am transmis în scris procurorilor că nu pot fi prezentă azi la ora 12:00, deoarece mă aflu la Bruxelles, la Parlamentul European, unde reprezint România în cele mai înalte foruri politice și diplomatice. În plus, avocatul meu se află în afara țării. Dreptul meu la apărare este sfânt și nu poate fi călcat în picioare după bunul plac al unor procurori! În loc să respecte Constituția și legile acestei țări, se aruncă pe piață amenințarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală și scandaloasă, menită să dea bine la televizor și să justifice execuțiile publice comandate politic”, a precizat Diana Șoșoacă, într-un comunicat de presă, în ziua când a fost chemată la Parchet.

Diana Șoșoacă explică de ce procurorii îi cer ridicarea imunității: "Am denunțat dictatura globalistă"
Diana Șoșoacă explică de ce procurorii îi cer ridicarea imunității: "Am denunțat dictatura globalistă"
Președintele S.O.S. România, eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă, a susținut, marți, 23 septembrie 2025, că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European de ridicare a...
Vești proaste pentru Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea de ridicare a imunității, e sigur Cristian Preda. "Sper ca procesul să nu o transforme în victimă"
Vești proaste pentru Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea de ridicare a imunității, e sigur Cristian Preda. "Sper ca procesul să nu o transforme în victimă"
Parchetul General a solicitat marți, 23 noiembrie, Parlamentului European ridicarea imunității pentru europarlamentara Diana Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv cea...
#ancheta, #Diana Sosoaca, #Parlamentul European, #europarlamentar , #Stiri Diana Sosoaca
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Poate dobori NATO avioanele rusesti care incalca spatiul Aliantei?" Trump, Rutte, Rubio: o intrebare, trei raspunsuri diferite
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va vota PSD moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Grindeanu: „Respect militantismul de tip Greenpeace al ministrei, dar nu sunt de acord”
  2. Speranțe pentru Diana Șoșoacă că nu își va pierde imunitatea. Trei europarlamentari ungari anchetați la Budapesta au fost protejați de procurori
  3. Panică în Guvern. Ministerele rămân fără bani și cer fonduri suplimentare de aproape 80 de miliarde de lei. O nouă rectificare va crește și mai mult deficitul României
  4. CCR a amânat sesizările care vizează legile din doilea pachet de măsuri - Judecătorii au respins una dintre sesizări
  5. Ministrul Muncii nu este de acord cu concedierile ca măsură de reducere a cheltuielilor. Ce spune despre indexarea pensiilor în 2026
  6. Diana Buzoianu este convinsă că moțiunea depusă de AUR nu va trece, pentru că parlamentarii PSD nu o vor vota. Ce spune despre demisie
  7. Alegerile parlamentare din Moldova pot decide următorii 50 de ani ai țării. De ce votul pentru partidele mici poate influența rezultatul final - Analiză
  8. Ilie Bolojan, conferință de presă după decizia CCR privind reforma 2. Anunțurile premierului
  9. Cine ar putea ajunge premier dacă Ilie Bolojan părăsește Guvernul. Cel mai vehiculat nume din PSD
  10. Victor Negrescu, avertisment voalat pentru premierul Ilie Bolojan: „Cei care nu pot purta un dialog constructiv pot fi înlocuiți”