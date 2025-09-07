Casa de avocatură a lui Piperea va reprezenta angajații ANCOM care contestă reducerea privilegiilor. Decizia vine în timp ce AUR critică salariile din Autoritate

Autor: Maria Mora
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 11:01
347 citiri
Casa de avocatură a lui Piperea va reprezenta angajații ANCOM care contestă reducerea privilegiilor. Decizia vine în timp ce AUR critică salariile din Autoritate
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea FOTO Facebook/Gheorghe Piperea

Sindicatul angajaților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a hotărât și oficial să angajeze casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea. Anunțul vine în condițiile în care AUR critică dur ANCOM în moțiunea de cenzură care va fi dezbătută duminică, 7 septembrie, în Parlament.

Sindicatul angajaților din ANCOM a hotărât, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, scrie Snoop.ro, care a anunțat încă de joi că firma este favorită la câștigarea procedurii.

Votul a avut loc vineri, când peste 80% dintre sindicaliști au ales casa de avocatură Piperea și Asociații pentru a-i ajuta să blocheze disponibilizările și reducerile salariale, potrivit surselor Snoop din instituție. Din sindicat fac parte aproximativ 450 de angajați din totalul de 659 ai instituției.

În timp ce avocații politicianului AUR apără interesele angajaților ANCOM, instituția este criticată dur într-o moțiune de cenzură inițiată tot de AUR.

„Guvernul mimează reforma. ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și răuvoitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă” este titlul uneia dintre cele patru moțiuni de cenzură ale AUR împotriva Guvernului Bolojan.

În moțiunea AUR, ANCOM este descrisă drept o instituție care funcționează cu personal supradimensionat, cu salarii medii nete de peste două ori mai mari decât cel mediu pe economie.

„Pe de o parte, s-a întărit percepția de «sat de vacanță» pentru pile, cunoștințe și relații. Pe de altă parte, instituția a fost implicată în mai toate momentele derivei autoritare ale actualei Puteri. Este transformată într-un braț armat al cenzurii și al limitării libertății de exprimare”, scrie în textul moțiunii.

Reacția lui Piperea: „O știre de senzație”

Informația că angajații din ANCOM negociază cu avocații lui Piperea a fost confirmată chiar de liderul sindicaliștilor, Radu Dinu. „E adevărat. Cei de la Piperea și Asociații au fost mult mai bine pregătiți. Vrem să alegem cei mai buni avocați să ne reprezinte”, a declarat acesta pentru Snoop.ro.

Într-o reacție la dezvăluirile făcute, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a acuzat „statul paralel” și „securiștii din presă”.

Într-un mesaj publicat joi, 4 septembrie, pe contul personal de Facebook, politicianul afirmă că nu a făcut un secret din procesele colective contra „măsurilor iraționale” și consideră că articolul publicat de Snoop reprezintă „știre de senzație” și „conspiraționism”.

„Refuzul dreptului unor cetățeni de a apela la avocați, mai ales când e vorba de cei mai buni, experimentați și bătrâni în domeniu, este nimic altceva decât extremism”, scrie europarlamentarul AUR, care îndeamnă „victimele austerității bolojaniene” să se alieze în procese colective.

AUR critică ANCOM în moțiunea de cenzură

Unul dintre pachetele de măsuri fiscale propuse de Guvernul Bolojan vizează ANCOM (comunicații), ASF (asigurări) și ANRE (energie), trei autorități autonome ale statului care reglementează trei piețe importante și prospere. La rândul lor, angajații sunt foarte bine plătiți. De exemplu, la ANCOM salariul mediu net este de circa 2.500 de euro pe lună.

În cazul celor trei instituții, Executivul a propus, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile de suport administrativ și logistic, scăderi salariale de până la 30% și eliminarea primelor și bonusurilor pentru șefi până la final de 2028.

În ce privește ANCOM, în moțiunea AUR se precizează că este o instituție care funcționează cu personal supradimensionat, cu salarii medii nete de peste două ori mai mari decât cel mediu pe economie.

Cei patru semnatari sunt Mihai-Adrian Enache (AUR), Petrișor Peiu (AUR), Ionel Goidescu (SOS) și Anamaria Gavrilă (POT), toți lideri de grup parlamentar.

Unii dintre cei mai bine plătiți angajați ai statului se aliază cu AUR pentru a-și păstra beneficiile. Legăturile cu PSD și PNL INVESTIGAȚIE
Unii dintre cei mai bine plătiți angajați ai statului se aliază cu AUR pentru a-și păstra beneficiile. Legăturile cu PSD și PNL INVESTIGAȚIE
Angajații Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor să atace în instanță legea care le reduce numărul de posturi și veniturile. Aceștia,...
„Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Incident xenofob, soldat cu dosar penal. Dan Tănasă este arătat cu degetul
„Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Incident xenofob, soldat cu dosar penal. Dan Tănasă este arătat cu degetul
Poliția din județul Cluj a deschis un dosar penal în urma unui incident îndreptat împotriva unei persoane de etnie maghiară. O femeie româncă a numit-o "bozgor" (fără patrie) pe o femeie...
#ANCOM, #salarii companii stat, #Gheorghe Piperea, #motiune cenzura, #aur , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Palatul romilor, copie a Casei Albe, innebuneste Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii intregi
DigiSport.ro
"Cat de urat": Cristiano Ronaldo credea ca nu e filmat si a facut un gest total neasteptat, cand un copil s-a dus la el
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: "Au batut palma cu Zinedine Zidane"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine credea Viorica Dăncilă că va fi la parada dictatorilor din China: „Știam că trebuia să particip la acest eveniment”
  2. Casa de avocatură a lui Piperea va reprezenta angajații ANCOM care contestă reducerea privilegiilor. Decizia vine în timp ce AUR critică salariile din Autoritate
  3. Cade sau nu Guvernul Bolojan la una din cele patru moțiuni de cenzură care se vor vota astăzi în Parlament? "Opriți sărăcia românilor! Tăiați de la voi"
  4. De ce o demisie a lui Ilie Bolojan poate avea repercusiuni devastatoare asupra încrederii în clasa politică. „Cred că sunt conștienți că este cam ultima lor șansă”
  5. Liberalii, optimiști înainte de moțiunile de cenzură. „România a mers prea mult pe un singur motor”
  6. Fotografie virală care a încins internetul: Ministra Oana Țoiu acuzată că a încălcat legea la meciul amical de pe Arena Națională. Precizările Jandarmeriei FOTO
  7. Când va fi publicat contractul de lobby încheiat în favoarea lui George Simion în SUA. „Documentul este autentic”
  8. Ambasadorul român în SUA acuză o „manipulare evidentă” legată de percepția lui Donald Trump. Ce spune despre o vizită a lui Nicușor Dan la Casa Albă
  9. Noi contre între cele mai mari partide din Coaliție pe tema cărților de identitate. PSD: „Reforma nu se face cu toporul”
  10. Guvernul Bolojan, acuzat de un atac la dezvoltarea României: „Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori”