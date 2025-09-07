Casa de avocatură a lui Piperea va reprezenta angajații ANCOM care contestă reducerea privilegiilor. Decizia vine în timp ce AUR critică salariile din Autoritate

Sindicatul angajaților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a hotărât și oficial să angajeze casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea. Anunțul vine în condițiile în care AUR critică dur ANCOM în moțiunea de cenzură care va fi dezbătută duminică, 7 septembrie, în Parlament.

Sindicatul angajaților din ANCOM a hotărât, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, scrie Snoop.ro, care a anunțat încă de joi că firma este favorită la câștigarea procedurii.

Votul a avut loc vineri, când peste 80% dintre sindicaliști au ales casa de avocatură Piperea și Asociații pentru a-i ajuta să blocheze disponibilizările și reducerile salariale, potrivit surselor Snoop din instituție. Din sindicat fac parte aproximativ 450 de angajați din totalul de 659 ai instituției.

În timp ce avocații politicianului AUR apără interesele angajaților ANCOM, instituția este criticată dur într-o moțiune de cenzură inițiată tot de AUR.

„Guvernul mimează reforma. ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și răuvoitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă” este titlul uneia dintre cele patru moțiuni de cenzură ale AUR împotriva Guvernului Bolojan.

Ads

În moțiunea AUR, ANCOM este descrisă drept o instituție care funcționează cu personal supradimensionat, cu salarii medii nete de peste două ori mai mari decât cel mediu pe economie.

„Pe de o parte, s-a întărit percepția de «sat de vacanță» pentru pile, cunoștințe și relații. Pe de altă parte, instituția a fost implicată în mai toate momentele derivei autoritare ale actualei Puteri. Este transformată într-un braț armat al cenzurii și al limitării libertății de exprimare”, scrie în textul moțiunii.

Reacția lui Piperea: „O știre de senzație”

Informația că angajații din ANCOM negociază cu avocații lui Piperea a fost confirmată chiar de liderul sindicaliștilor, Radu Dinu. „E adevărat. Cei de la Piperea și Asociații au fost mult mai bine pregătiți. Vrem să alegem cei mai buni avocați să ne reprezinte”, a declarat acesta pentru Snoop.ro.

Ads

Într-o reacție la dezvăluirile făcute, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a acuzat „statul paralel” și „securiștii din presă”.

Într-un mesaj publicat joi, 4 septembrie, pe contul personal de Facebook, politicianul afirmă că nu a făcut un secret din procesele colective contra „măsurilor iraționale” și consideră că articolul publicat de Snoop reprezintă „știre de senzație” și „conspiraționism”.

„Refuzul dreptului unor cetățeni de a apela la avocați, mai ales când e vorba de cei mai buni, experimentați și bătrâni în domeniu, este nimic altceva decât extremism”, scrie europarlamentarul AUR, care îndeamnă „victimele austerității bolojaniene” să se alieze în procese colective.

AUR critică ANCOM în moțiunea de cenzură

Unul dintre pachetele de măsuri fiscale propuse de Guvernul Bolojan vizează ANCOM (comunicații), ASF (asigurări) și ANRE (energie), trei autorități autonome ale statului care reglementează trei piețe importante și prospere. La rândul lor, angajații sunt foarte bine plătiți. De exemplu, la ANCOM salariul mediu net este de circa 2.500 de euro pe lună.

Ads

În cazul celor trei instituții, Executivul a propus, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile de suport administrativ și logistic, scăderi salariale de până la 30% și eliminarea primelor și bonusurilor pentru șefi până la final de 2028.

În ce privește ANCOM, în moțiunea AUR se precizează că este o instituție care funcționează cu personal supradimensionat, cu salarii medii nete de peste două ori mai mari decât cel mediu pe economie.

Cei patru semnatari sunt Mihai-Adrian Enache (AUR), Petrișor Peiu (AUR), Ionel Goidescu (SOS) și Anamaria Gavrilă (POT), toți lideri de grup parlamentar.

Ads