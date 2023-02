Sezonul 2 din continuarea Sex and the City. Zvonuri privind revenirea Samanthei în serial

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon FOTO Facebook/ And Just Like That

Seria Sex and the City a fost un adevărat fenomen, iar iubitorii serialului au fost extaziați când au aflat că va apărea o continuare cu aceleași protagoniste, ”And Just Like That”. Primul sezon a fost un adevărat succes, astfel că nu este de mirare că va apărea și al doilea.

Sezonul 2 din ”And Just Like That” a fost confirmat de HBO Max pe 21 martie 2022.

”Sunt încântat să vă spun mai multe povești despre aceste personaje vibrante și îndrăznețe, interpretate de actori puternici și uimitori”, a anunțat și Michael Patrick King, creatorul serialului, potrivit Elle.com.

Primul sezon, care a avut 10 episoade, s-a încheiat în februarie 2022. Filmările pentru al doilea sezon au început încă de anul trecut. În noiembrie 2022, Jessica Parker a fost văzută pe străzile din New York purtând rochia de mireasă emblematică Vivienne Westwood din primul film Sex and the City.

Deși data de lansare a sezonului 2 nu a fost încă confirmată, Michael Patrick King a declarat pentru Variety că sezonul doi a început producția în octombrie 2022, cu scopul de a fi difuzat pe HBO Max în vara anului 2023. Cu toate acestea, există zvonuri că sezonul ar putea fi difuzat mai devreme, dat fiind că HBO deja anunță utilizatorii că urmează să apară pe platformă.

Revine Samantha în serial?

Samantha Jones a fost singura protagonistă care nu a apărut în primul sezon. Cu toate acestea, numele ei a fost invocat în mai multe episoade, iar firul poveștii arăta că s-a mutat în Marea Britanie pentru a explica absența.

Kim Cattrall a fost întrebată despre o posibilă revenire în serial într-un interviu acordat Variety, însă răspunsul ei a întristat fanii: ”Răspunsul este nu”.

Aceasta a dezvăluit și că a refuzat de trei ori rolul Samanthei în Sex and the City.

”Am refuzat de trei ori, nu credeam că o pot face. La 42 de ani, chiar nu credeam că voi reuși. În cele din urmă, am spus că fac o greșeală. Apoi personajul a început să își găsească drumul. Mi-am dat seama, pentru că nu mai filmasem niciodată pentru un serial, că cu cât interpretezi un personaj mai mult, cu atât adaugi și schimbi mai multe la el”, a mai declarat Kim Cattrall în cadrul interviului.

De asemenea, aceasta a spus că este ”ciudat” să se uite la o continuare în care personajul ei lipsește, spunând că este ca ”un ecou al trecutului”.

Pe de altă parte, Kim Cattrall susține că nu i s-a propus niciodată să joace în ”And Just Like That”.

”Nu mi s-a cerut niciodată să particip. Am aflat că va exista la fel ca toți oamenii, de pe social media”, a povestit actrița.

Aceasta susține că a renunțat definitiv la Samantha Jones atunci când i s-a prezentat povestea pentru un potențial Sex and the City 3, fiind vorba despre filmele care au urmat după încheierea serialului. Aceasta spune că exista o intrigă ce implica mesaje cu tentă sexuală între Samantha și fiul Mirandei, Brady, care ar fi trebuit să aibă în film 14 ani.

”E o mare dovadă de înțelepciune să știi când e suficient. De asemenea, nu am vrut să compromit ceea ce a însemnat rolul pentru mine. Calea de urmat a fost clară”, a mai spus Kim.

O mare iubire a lui Carrie Bradshaw se întoarce

A doua mare dragoste a lui Carrie Bradshaw se întoarce în cel de-al doilea sezon. Este vorba despre John Corbett, care îl interpretează pe Aiden. Deși nu a fost niciodată vorba să apară în primul sezon, care s-a axat pe călătoria îndurerată a lui Carrie după moartea lui Big, lucrurile se schimbă în sezonul doi.

Momentan nu există indicii cu privire la povestea personajului. În filmul Sex and the City 2, Aiden era prezentat ca fiind căsătorit, cu trei copii, însă nu se știe dacă se va ține cont de acel fir narativ.

