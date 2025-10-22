Anda Adam, adevărul despre tensiunile de la Asia Express. Ce a nemulțumit-o pe artistă: „M-am îmbolnăvit imediat”

Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a show-ului difuzat de Antena 1 i-a purtat pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, cu trasee spectaculoase și probe extrem de solicitante.

Pe durata filmărilor, Anda și Joseph Adam și-au exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de modul în care decurgeau probele, dar și față de comportamentul altor echipe participante. Cei doi au fost implicați în mai multe momente controversate, iar dezamăgirea lor a continuat să fie vizibilă chiar și acum, pe măsură ce emisiunea este difuzată.

Într-un interviu acordat pentru Cancan.ro, Anda Adam a povestit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în timpul competiției, cauzate de expunerea la bacterii și virusuri necunoscute pentru organismul său:

„Imediat cum am ajuns, chiar la doamna care ne-a oferit acel pește, singura lor hrană din seara aceea, a doua zi m-am îmbolnăvit instant. Înainte să plecăm, noi am făcut cinci vaccinuri în România, toți concurenții. Dar bacteriile și virusurile pe care ei le au acolo, noi nu le avem în Europa. Corpul nostru a fost expus la niște bacterii complet necunoscute, la riscuri mari. Eu m-am îmbolnăvit imediat ce am ajuns, chiar de la prima masă. Am făcut o enterocolită și o săptămână mi-a fost foarte, foarte greu. Am avut chiar și o cursă de eliminare în timp ce sufeream de acea enterocolită. După asta, îți dai seama că mi-a fost frică să mă mai ating de ceva. Mai ales pentru că apa lor nu este potabilă. Producția ne-a anunțat clar: ‘Să nu beți apă de la robinet!’ Ni se dădeau non-stop sticle cu apă plată și ni s-a spus că, inclusiv când ne spălăm pe dinți, să folosim doar acea apă.”, a declarat Anda Adam.

Cei doi artiști recunosc că, din cauza timpului limitat de difuzare, multe dintre experiențele trăite în competiție nu ajung la telespectatori:

„Experiențele pe care le-am trăit acolo și sentimentele pe care noi le-am avut nu le simți acasă, uitându-te la televizor. Trebuie să înmulțiți așa, ca intensitate, ori 20-30, dar a fost unic, șocant în același timp. Cred că asta ne-a făcut puțin mai puternici și mai… îngăduitori, mai buni, mai… nu știu. Asia Express nu este absolut deloc regizată, iar tot ce se vede în emisiune… din păcate, nu arată nici jumătate din suferința concurenților care sunt acolo. Nici dormitul, nici alergatul, nici autostopul, nici timpul petrecut cu fiecare localnic care ne-a primit în casă. O oră întreagă stăteam să socializăm cu ei și, din păcate, în emisie se vede doar o fracțiune de secundă din toate acestea”, a spus și Joseph Adam.

Anda și Joseph Adam au vrut să renunțe la competiție

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, au fost implicați în mai multe momente tensionate în cadrul sezonului 2025 al emisiunii Asia Express, arătându-și nemulțumirea atât față de modul în care se desfășoară filmările, cât și față de comportamentul altor concurenți.

Un astfel de moment a avut loc din cauza unei neînțelegeri legate de regulile unei misiuni, explicate inițial de Irina Fodor. Soții Adam și-au lăsat ghiozdanele la una dintre stații, crezând că astfel își rezervă locul pentru proba respectivă. Surpriza a fost mare când au descoperit că Emil Rengle și Alejandro ocupaseră deja acea stație și începuseră proba înaintea lor.

„Eram disperați. Încercam să tragem tare (…) Mi se făcuse și milă de ea (n.r. – de Patrisia), dar mai milă ne era de noi.”, a povestit Anda Adam despre acel moment tensionat.

Cântăreața a ținut să sublinieze că vrea să fie atentă la felul în care imaginea ei publică este reflectată în emisiune.

„Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită.”

Joseph Adam a explicat că frustrarea i-a determinat să ia o decizie neașteptată în timpul competiției.

„Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră”.

