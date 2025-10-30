Anda Adam, în conflict la Asia Express. Artista s-a certat cu soțul și producătorii: „Ne-ați zăpăcit de creieri”

Anda Adam a ajuns la limită la „Asia Express”, conflictul izbucnind atât cu soțul ei, Joseph, cât și cu echipa de producție, după ce a fost supusă unei presiuni constante pe traseu. Episodul 32 al sezonului 8, difuzat pe 29 octombrie 2025, a evidențiat tensiunile crescute dintre concurenți și dificultățile psihologice ale competiției.
Ziua a debutat cu o probă solicitantă: prepararea și vânzarea a 20 de sandvișuri trecătorilor, într-o cursă contracronometru care i-a tensionat pe cei șase concurenți rămași. Ritmul alert și necesitatea de a coordona echipa au dus la un conflict deschis între Anda și Joseph. Soțul cântăreței și-a pierdut răbdarea și a izbucnit.
„M-am pus să beau și eu puțină apă. Mă disperi! Ce vrei să fac prima dată? Îți zic că vreau apă și tu mă cauți în geantă. Lasă-mă să beau apă! Ești disperată! Nu am văzut niciodată în viața mea. Toate vrei să le faci tu. Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”.
@catalinbelecciu Anda se dezlănțuie🫣 #fyp #asiaexpress ♬ sunet original - Cătălin Belecciu
Pe parcursul filmărilor în Vietnam, artista a fost, de asemenea, vizibil iritată de restricțiile impuse de producție. Aceasta a fost atenționată că nu poate opri mașinile pe trecerile de pietoni, conform articolului 32 din Legea privind traficul rutier din Vietnam, care impune pietonilor să traverseze rapid și fără a bloca circulația, încălcarea regulilor putând atrage amenzi între 60.000 și 100.000 VND sau, în cazuri grave, răspundere penală.
Anda Adam a reacționat nervos: „Unde să opresc? Pe Marte?! Nu am voie să opresc o mașină. Dar unde am voie să opresc o mașină? Unde? Sunt pe trecerea de pietoni, e verde… Trecea o mașină care putea să ne ia, dar ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri! Pe trecere nu pot să opresc, pe lateral nu pot să opresc, pe mijloc nu pot să opresc, dar unde pot să opresc?”