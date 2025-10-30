Anda Adam, în conflict la Asia Express. Artista s-a certat cu soțul și producătorii: „Ne-ați zăpăcit de creieri”

Anda Adam a ajuns la limită la „Asia Express”, conflictul izbucnind atât cu soțul ei, Joseph, cât și cu echipa de producție, după ce a fost supusă unei presiuni constante pe traseu. Episodul 32 al sezonului 8, difuzat pe 29 octombrie 2025, a evidențiat tensiunile crescute dintre concurenți și dificultățile psihologice ale competiției.

Ziua a debutat cu o probă solicitantă: prepararea și vânzarea a 20 de sandvișuri trecătorilor, într-o cursă contracronometru care i-a tensionat pe cei șase concurenți rămași. Ritmul alert și necesitatea de a coordona echipa au dus la un conflict deschis între Anda și Joseph. Soțul cântăreței și-a pierdut răbdarea și a izbucnit.

„M-am pus să beau și eu puțină apă. Mă disperi! Ce vrei să fac prima dată? Îți zic că vreau apă și tu mă cauți în geantă. Lasă-mă să beau apă! Ești disperată! Nu am văzut niciodată în viața mea. Toate vrei să le faci tu. Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”.

Pe parcursul filmărilor în Vietnam, artista a fost, de asemenea, vizibil iritată de restricțiile impuse de producție. Aceasta a fost atenționată că nu poate opri mașinile pe trecerile de pietoni, conform articolului 32 din Legea privind traficul rutier din Vietnam, care impune pietonilor să traverseze rapid și fără a bloca circulația, încălcarea regulilor putând atrage amenzi între 60.000 și 100.000 VND sau, în cazuri grave, răspundere penală.

Anda Adam a reacționat nervos: „Unde să opresc? Pe Marte?! Nu am voie să opresc o mașină. Dar unde am voie să opresc o mașină? Unde? Sunt pe trecerea de pietoni, e verde… Trecea o mașină care putea să ne ia, dar ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri! Pe trecere nu pot să opresc, pe lateral nu pot să opresc, pe mijloc nu pot să opresc, dar unde pot să opresc?”

