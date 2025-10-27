Anda Adam, dezvăluiri neașteptate din culisele emisiunii Asia Express. Ce acuzații aduce producției: ”Știi cât de tare contează cum se montează?” VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 12:12
363 citiri
Anda Adam și Joseph, la Asia Express: FOTO: Instagram/americaexpress

Anda Adam a oferit recent lămuriri în legătură cu declarațiile care au stârnit controverse la „Asia Express”, când s-a autointitulat „cea mai vedetă” din competiție. Artista a explicat că afirmația a fost făcută într-un context privat, într-o discuție cu echipa de producție, și nu în fața camerelor de filmat.

La competiție, Anda Adam a participat alături de soțul ei, iar prezența lor a atras rapid atenția telespectatorilor. În timpul emisiunii, artista a fost implicată în mai multe momente controversate și a avut un conflict intens cu Mara Bănică, care ulterior a ajuns să o dea în judecată pentru afirmații calomnioase.

Anda Adam a povestit că, pe parcursul competiției, ea și soțul ei s-au confruntat cu diverse dificultăți care nu au fost difuzate publicului:

„Ce am observat, de la început, e că erau deja făcute niște bisericuțe. De la bun început am văzut că erau pe cumetrii. (…) Noi eram singurii rămași pe dinafară. Varianta ușoară de ales pentru votare clar eram noi. A fost mișto experiența, ceva ce nu poți cumpăra cu toți banii din lume. Nu conta, noi eram relaxați pe subiectul ăsta. După care au început, pe spiritul ăsta competițional, tot felul de înțepături. Probleme tehnice, comentarii deplasate în momente nepotrivite, lucruri care îți dau rău", a povestit artista în podcastul lui Bursucu.

Anda Adam, explicații despre momentul controversat de la Asia Express

Moderatorul podcastului a readus în discuție celebra frază a Andei de la „Asia Express”: „Eu sunt cea mai vedetă de aici'.

Anda Adam a explicat contextul declarației, susținând că a fost un alt context, dar care nu a fost difuzat la TV: „Asta e o chestie pe care, sinceră să fiu, nu am spus-o așa. Știi cât de tare contează cum se montează? Noi am avut mai multe nereguli pe parcursul competiției. E o producție foarte grea. E ceva fenomenal. (…) A fost o frază pe care am discutat-o în afara camerelor, cu producția, dar având o lavalieră. Discuția a fost de altă conjunctură. Nu am făcut afirmația asta în sensul că sunt o infatuată, vedeta vedetelor. În sensul că am văzut că la unii se aplicau niște lucruri, la noi, nu se aplicau. (…) Discuția a fost cu producția, ca să mă justific. Am zis: „Pentru noi totul trebuie să fie mereu mult mai greu, cu probleme. Oare vreți să ne ducem acasă mai repede?'. De aici a pornit fraza aia. Din câte știu eu, sunt artistul cu cea mai mare expunere. Sunt cea mai veche în industrie. Asta a fost discuția", s-a justificat ea.

Artista a dezvăluit și că, la scurt timp după sosirea la „Asia Express”, a suferit de enterocolită, dar acest episod nu a fost difuzat: „La trei zile după ce am ajuns la Asia Express, am făcut enterocolită, nu s-a dat asta pe post. Eu mă știu mai sensibilă cu stomacul. Am plecat cu niște prebiotice foarte puternice, niște enzime. Voiam să mă protejez. (…) Mie mi-a fost foarte rău, nu s-a dat. Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post. După aia mi-a fost frică să mă mai ating de orice. Apoi pui imagini în care eu mănânc un burger. Dar tu știi câte zile eu nu am mâncat nimic?", a încheiat ea.

