Anda Adam, reacție acidă după declarațiile Mariei Bănică despre ea la Asia Express: „Ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero”

Conflictul dintre Anda Adam și Mara Bănică, iscat în timpul filmărilor „Asia Express”, nu pare să se stingă prea curând. După ce jurnalista a spus deschis că nu a suportat-o pe cântăreață pe durata competiției, artista a venit cu o replică extrem de tăioasă, dezvăluind și detalii din culisele emisiunii.

Tensiunile dintre cele două au devenit tot mai vizibile în spațiul public, iar reacțiile lor au stârnit numeroase discuții și printre fanii show-ului. Într-o intervenție recentă, Mara Bănică a explicat că Anda Adam a fost, în opinia ei, cea mai dezamăgitoare concurentă, lucru care a făcut-o să declare că nu o putea suporta pe parcursul aventurii.

Cuvintele jurnalistei nu au rămas însă fără răspuns. Deranjată de etichetele puse, Anda Adam a decis să vorbească deschis despre nemulțumirile acumulate și să își exprime punctul de vedere direct și fără menajamente.

„Deci, se pare că nu mai e o calitate a fi pe față, a fi un om direct și a fi corect. Pentru că eu am vrut să fim corecți. Am venit aici, am zis: păi, nu se poate pentru unul așa, pentru altul așa. Dar să vă explic toate neregulile, ca să nu mai ziceți că noi am avut senzația că nu știm în ce emisiune suntem. Noi am știut foarte bine în ce emisiune suntem, dar s-au întâmplat foarte multe nereguli. Tocmai de aceea ne-am și enervat la un moment dat, pentru că la unii se ține cont, la alții nu se ține cont. La unii se trece cu vederea și așa mai departe. Deci, dragă Mara, am văzut și articolul pe care l-ai dat în CANCAN. Cred că nu ești în postura să-ți dai tu cu părerea despre altă lume. Pentru că tu ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe REC. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”, a spus Anda Adam în mediul online, potrivit viva.ro.

Mai mult decât atât, artista a povestit ce s-ar fi petrecut în spatele camerelor de filmat, scene pe care publicul nu le-a putut vedea.

„Așa că iarăși cu acuzațiile tale că noi furăm mașina, că în Asia Express se fură mașina. Nu, Mara, tu furi curent pentru că tu poți să și jignești oamenii. Asta nu mai văd oamenii la televizor. Că pe toți oamenii ăștia bătrâni și din Filipine, și din Vietnam varză îi faci. Ăștia pot să-ți fie părinți, fato. Ăștia la care le iei tu familiile nonstop. Că nu ești nonstop pe post cu comportamentul tău de trei lei față de acești oameni, care sunt acolo puși ca să ne arate niște probe. În ce hal poate să îi jignească femeia asta, nu vă imaginați. Deci eu am asistat la câteva faze de îmi venea să intru în pământ. Adică nu ai cum să vorbești în halul ăla cu un om care nu are nicio vină, e pus acolo ca să-ți arate ce ai de făcut. Femeia asta nu vă imaginați cum poate să vorbească cu oamenii ăștia și, din păcate, nu se vede la televizor cam tot ce spune. Mă rog, nu se văd multe, că nu au cum să monteze cei de la Antena 1 tot în 3 ore. Adică emisiunea nu e despre caracterul cuiva, e despre, mă rog, ce se întâmplă acolo și trebuie să bage și ei din toate, și din probe, și din vorbe, și din toate. Dar nu vă imaginați lucruri pe care voi nu le vedeți la televizor. Câte am auzit și am văzut, și nu le-am văzut pe post, și oamenii respectivi nu și-au mai luat hate-ul de la public. E hate în funcție de ce se pune, dar sunt chestii mult mai nasoale decât 3 reacții de-ale mele”, a mai adăugat Anda Adam.

