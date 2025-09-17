Anda Adam și soțul ei, în centrul unei controverse la Asia Express. Irina Fodor le-a atras atenția: „După ce voi vă găsiți cazare și se filmează…”

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, fac parte dintre cuplurile care și-au asumat provocarea celui de-al optulea sezon al emisiunii Asia Express. În noua ediție difuzată de Antena 1, concurenții vor parcurge trasee spectaculoase prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, fiind puși la încercare de probe extrem de dificile.

În timpul competiției, Anda și Joseph Adam au fost implicați într-un moment tensionat, care a determinat-o pe Irina Fodor să le reamintească regulile organizatorice ce trebuie respectate de toate echipele participante.

Cei doi au făcut o oprire neașteptată la un fast-food celebru, iar echipa de filmare a fost nevoită să amâne programul pentru a putea fi surprinși pe camere.

„Anda, dacă voi intrați și stați acolo 30 de minute, echipa noastră nu poate filma. (…) Se fac 30 de minute pauză de filmare. După ce voi vă găsiți cazare și se filmează, reporterii câteodată mai caută hotel pentru încă o oră”, a explicat Irina Fodor, la Asia Express.

Anda și Joseph au justificat gestul prin faptul că le era foame și nu știau unde vor găsi cazare pentru noapte.

„Știam, am întrebat dacă putem pentru că nu am mâncat absolut nimic ieri. Având în vedere că nu ne-am găsit nici cazare, ca drept dovadă am dormit în sala de consiliu. (…) Ne-am dat seama că vom dormi în aer liber pe undeva, nu vom avea nici mic dejun pentru că am anticipat că unde vom dormi nu vom beneficia de nimic”, au declarat cei doi, la Asia Express.

Anda Adam, despre experiența Asia Express

Pe lângă provocările fizice și mentale ale competiției, artista a descoperit frumusețea umanității în cele mai neașteptate locuri, alături de soțul ei.

„Nu o să îmi fie dor de rucsacul meu, cu siguranță, însă o să îmi fie dor de tot ce am putut să trăim în @americaexpressromania, pentru că a fost ceva UNIC și cea mai tare experiență din viața noastră”, a spus Anda Adam, subliniind intensitatea și unicitatea experienței.

Vedeta a povestit despre întâlnirile emoționante cu oameni care, deși aveau foarte puțin, au fost dispuși să împartă tot ce aveau cu ei. Această experiență i-a demonstrat că bunătatea poate fi găsită în cele mai neașteptate locuri.

„Am întâlnit atâția oameni minunați, am fost șocați de câtă bunătate poți să găsești în oameni care practic nu aveau mai nimic nici pentru ei, dar din NIMIC au împărțit totul cu noi. Am ajuns în locuri în care nu credeam că vom putea ajunge vreodată și am fost în situații limită la care nu mi-am imaginat niciodată că voi putea face față”, a mărturisit artista.

