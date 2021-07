Anda Adam, un nou iubit dupa divort! Cine e barbatul care i-a sucit mintile cantaretei

Cantareata petrece clipe de pomina la mare cu noul iubit.Cel care i-a furat inima Andei Adam este un afacerist din Cluj. Tot el a fost cel care a facut publica relatia, postand pe retelele de socializare fotografii din vacanta."Orice om e liber sa faca ce vrea cu viata lui. Eu unul nu o sa imi spal rufele in public, nu am facut-o si nu am sa o fac niciodata.Ce conteaza ce probleme avem noi? Anda este libera sa faca ce crede ea ca e mai bun pentru viata ei. Are tot dreptul si merita orice isi doreste.Cred ca acum este si putin dezorientata si, oricum, trecem cu totii printr-o perioada dificila, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat in viata si, candva, mi-a demonstrat ca m-a iubit. Si, mai presus de orice, este mama lui Eveline", a spus Sorin Niculescu, fostul sot al cantaretei, la Antena Stars. Anda Adam si Sorin Niculescu s-au casatorit in 2015, iar anul acesta au ajuns la divort Cei doi au impreuna o fetita de 6 ani.Inainte de relatie cu Sorin Niculescu, cantareata a trait o poveste de dragoste cu Victor Slav.