Mesajul belgienilor pentru Stanciu: Anderlecht nu e Steaua

Nicusor Stanciu nu a impresionat in primul sau sezon in Belgia, insa oficialii lui Anderlecht au incredere in roman.

Herman Van Holsbeeck, directorul general al clubului belgian, spune ca a fost un sezon de acomodare pentru mijlocasul roman, caruia ii transmite ca trebuie sa se lupte pentru postul de titular.

"Stanciu si-a dat acum seama ca Anderlecht nu e Steaua. Noi vrem sa avem doi jucatori pe fiecare pozitie si el trebuie sa se lupte cu Hanni.

Ma astept ca Stanciu sa faca in sezonul viitor urmatorul pas in dezvoltarea sa", a spus Van Holsbeeck pentru voetbalnieuws.be.

Nicusor Stanciu a fost cumparat de Anderlecht pentru o suma enorma, 8,8 milioane de euro, dar in primul sau sezon in Belgia a avut evolutii oscilante.

Romanul nu a reusit sa se impuna ca titular de drept la formatia din Bruxelles si nu putini sunt cei care il vad deja un transfer ratat, desi cifrele sale nu arata deloc rau.

M.D.

