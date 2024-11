Anders Behring Breivik, criminalul în masă norvegian condamnat la 21 de ani de închisoare pentru uciderea a 77 de persoane în 2011, s-a prezentat în fața instanței, pentru o audiere legată de cererea de eliberare condiționată, având litera „Z” rasă pe cap. De asemenea, Breivik a prezentat un poster realizat de el, prin care și-a exprimat sprijinul pentru China, Rusia, Iran și Coreea de Nord, scrie united24media.com.

Breivik a susținut un scurt discurs, în timpul căruia s-a folosit de salutul „putere pentru albi” și a afișat un poster cu mesaje neo-naziste și teorii ale conspirației referitoare la pierderea pământurilor de către grupurile etnice europene. De asemenea, și-a exprimat sprijinul pentru un grup neo-nazist din Suedia.

Autorul masacrului de acum 13 ani și-a ras pe cap litera „Z”, un simbol legat de războiul Rusiei în Ucraina.

Breivik [ Norwegian neo-Nazi terrorist ], who is in prison for killing 77 people, shaved two Z's on his bald head.

I don't understand what he's saying. Video from russian Z-channel. They write that they are happy for his support. pic.twitter.com/sUD0SCenGP