Retragere importantă din tenisul masculin. Un fost jucător de top spune adio sportului

Tenismenul sud-african Kevin Anderson, fost numărul 5 mondial, şi-a anunţat retragerea din activitate la 35 de ani, informează ATP.

Anderson, acum pe locul 107 ATP, are şapte trofee în palmares, ultimul fiind cucerit în iulie 2021, la Newport. Însă cele mai bune performanţe le-a înregistrat la Wimbledon, în 2018, şi la US Open, în 2017, grand slam-uri la care a ajuns în finală. El a mai jucat de alte 11 ori în ultimul act al unor competiţii ATP.

Un jucător cu un serviciu foarte puternic, Anderson avea o bună deplasare pe teren, în ciuda înălţimii sale (2,03 m). În 2019, accidentările la cot şi la genunchi l-au obligat să lipsească mai multe luni şi să fie supus mai multor operaţii. El a revenit în urmă cu un an, înainte de a fi nevoit să ia din nou o pauză din cauza unor noi accidentări.

"Nu-mi amintesc niciun moment din viaţa mea în care să nu fi jucat tenis. Am început călătoria în urmă cu 30 de ani, când tatăl meu mi-a pus o rachetă în mâini şi mi-a spus că dacă sunt dispus să muncesc din greu, pot deveni unul dintre cei mai buni jucători din lume. De atunci, tenisul m-a purtat mult dincolo de rădăcinile mele din Johannesburg, Africa de Sud, şi mi-a oferit cu adevărat lumea. Am experimentat atât de multe provocări şi emoţii diferite: acest sport poate fi antrenant şi, în acelaşi timp, singuratic. Am avut suişuri şi coborâşuri, dar nu aş schimba nimic. Această călătorie m-a ajutat să devin bărbatul care sunt astăzi", a scris Anderson pe Twitter.

Într-o declaraţie lungă, sud-africanul a mulţumit mai multor persoane care l-au ajutat de-a lungul timpului, părinţilor săi, fratelui său, Greg, altor membri ai familiei, antrenorului Jay Bosworth, staff-ului de la Universitatea din Illinois, unde a jucat tenis la facultate, şi soţiei sa, Kelsey Anderson.

"Am învăţat de la mulţi oameni de-a lungul timpului. Sunt extrem de recunoscător pentru antrenorii incredibili, agenţii, fizioterapeuţii, antrenorii de fitness, psihologii care m-au ajutat să îmi maximizez potenţialul şi să îmi realizez cu adevărat visele de-a lungul anilor. Le mulţumesc tuturor fanilor care m-au urmărit, m-au încurajat şi mi-au fost alături de-a lungul timpului. Voi aprecia întotdeauna susţinerea pe care mi-aţi arătat-o. Sunt atât de recunoscător pentru lucrurile minunate care mi-au ieşit în cale doar pentru că am făcut parte din acest sport. Când eram copil, tatăl meu obişnuia să-mi spună că succesul nu este definit de rezultate, ci de efortul şi sacrificiul pe care îl faci pe parcurs pentru a deveni cel mai bun om care poţi fi. Am dat tot ce am avut mai bun", a adăugat el.

Anderson a câştigat din tenis premii de aproape 18 milioane de dolari. Cel mai bine clasat jucător african în ierarhia ATP a jucat ultimul meci la Miami Open, luna trecută.

Kevin Anderson este, în acest moment, preşeditele Consiliului Jucătorilor din ATP.

