Drama uriașă pe care o ascunde Andi Moisescu, soțul controversatei Olivia Steer

Andi Moisescu, unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, ascunde o mare dramă.

Dincolo de zâmbetul tonic afișat la evenimentele pe care le prezintă, Andi Moisescu ascunde o mare dramă.

Născut pe 26 octombrie 1972, de Sfântul Dumitru, căsătorit cu Olivia Steer și tată a doi băieți adolescenți, Andi Moisescu a fost părăsit de tată atunci când avea numai 4 ani.

Andi Moisescu a mai mărturisit că a vrut, la un moment dat, să-l caute pe tatăl său, însă încercarea lui s-a soldat eșecului. Juratul de la „Românii au talent” este de părere că lipsa tatălui său l-a făcut pe el un părinte mai bun și mai responsabil în ceea ce privește relația pe care o are cu copiii lui.

„Orice copil resimte lipsa unui părinte. (…) E o situaţie tristă, din păcate, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare face cum îl taie capul.

Nici nu am avut cum să ţin legătura cu el. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Sincer, am pierdut şi noţiunea de tată.

Poate că, într-un fel, e o eliberare pentru noi, nu te mai gândeşti, pentru că dacă o faci, o să suferi. Te obişnuieşti cu ideea.

La un moment dat o să-i ierţi plecarea şi o să-l uiţi de tot. E singura soluţie. Pe mine, dacă vrei, m-a motivat să privesc cu mult mai multă seriozitate rolul meu de tată pentru copiii mei. Să fiu ceea ce el n-a putut să fie.

Poate că asta a fost o lecţie pe care trebuia să o primesc în viaţă ca să o predau frumos mai departe copiilor mei, care se bucură de mine din plin din punctul ăsta de vedere”, a spus Andi Moisescu, potrivit Libertattea pentru femei.

Ads