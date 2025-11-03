Andi Moisescu, detalii sincere despre legătura cu cei doi fii adolescenți: „Fac eforturi să mă înțeleg cu ei”

Andi Moisescu, în vârstă de 51 de ani, trăiește cu intensitate fiecare moment petrecut alături de cei doi fii ai săi, David, de 19 ani, și Luca, de 17 ani. Chiar dacă au trecut deja de adolescență, legătura dintre ei rămâne puternică, iar timpul petrecut împreună este deosebit de valoros. Recent, juratul de la „Românii au talent” a vorbit deschis despre relația cu băieții săi, după ce au apărut speculații legate de divorțul său de Olivia Steer, mama lor.

La această vârstă, Andi și-a redescoperit pasiunea pentru activitățile în aer liber, iar muzica a revenit cu forță în viața de zi cu zi. Totodată, continuă să fie un prezență constantă în juriul emisiunii „Românii au talent”.

„Copiii mei sunt perfect integrați în generația lor. Nici nu mi-aș închipui cum se poate simți astăzi un copil care nu are exact obiceiurile generației lui. Eu cred că toți cei care au copii de vârsta băieților mei sunt automat integrați în generația asta, că altfel n-ai cum să ții pasul cu ei. Eu chiar fac eforturi să mă înțeleg cu ei, că ei mai vorbesc cifrat, au niște expresii pe care eu nu le cunosc. Din fericire, încă ne intersectăm la gusturi muzicale, pentru că ei, când erau mici, au fost 'bombardați' de mine cu muzică. Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc este să dau drumul la muzică, în mașină dau drumul la muzică, în vacanțe – muzică. Și atunci am reușit să-i 'virusez' și cu muzica pe care o ascult eu în mod normal, că altfel am fi ascultat doar trap, ar fi fost Beach, please! în casa noastră. Cel mic al meu a fost la festivalul ăsta, cel mare a fost cu mine la Electric Castle. Am fost cu amândoi la Untold, ca să văd dacă le place ceea ce se întâmplă. Cel mare este foarte matur, am și lucrat împreună vara asta. Dar ziceam că a fost cu mine la Electric Castle și i-a plăcut mult. Și dacă poți să crezi, iată ce i s-a părut lui cel mai tare… networkingul. M-a omorât, aseară mi-a zis. Pe mine m-a «închis» cu asta, când am auzit”, a povestit Andi pentru revista VIVA!.

Ads

Pe lângă muzică, Andi Moisescu spune că sportul și activitățile în aer liber îi leagă și mai mult.

„Am și făcut în așa fel încât să se întâmple asta, adică i-am ”curentat” de mici cu niște sporturi, ca să putem apoi să împărtășim pasiunile. Iarna mergem la snowboarding, iar vara – mai nou – la kite. Eu m-am ținut de ei, iar la snowboarding știam că va veni o zi în care mă vor ajunge și alta în care mă vor depăși, dar măcar s-a petrecut gradual, adică nu din prima. La kite am început toți trei în aceeași zi, vara trecută, iar vara asta ei s-au dus atât de departe… Atunci am conștientizat prima oară că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul cu ei. Cel care e mai tânăr, fiul meu de 17 ani, deja sare, face ca toate alea; ăla mare merge corect, se întoarce; eu încă sunt la nivelul la care învăț să merg împotriva vântului, cum ar veni”, a adăugat Andi Moisescu.

Ads