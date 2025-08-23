Andi Moisescu, reacție surprinzătoare după plecarea lui Dragoș Bucur de la „Românii au talent”

Jurați „Românii au talent”. Foto: Pro TV

La scurt timp după ce Dragoș Bucur și-a anunțat retragerea din juriul „Românii au talent”, primul care a reacționat public a fost Andi Moisescu. Juratul emisiunii și-a exprimat aprecierea pentru colaborarea avută cu actorul și a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Decizia lui Dragoș Bucur a fost făcută publică pe 20 august, printr-o postare pe Instagram. Actorul a confirmat atunci că nu va mai continua în show-ul de la Pro TV, precizând că își dorește o pauză de la televiziune. Anunțul a stârnit reacții imediate atât din partea fanilor, cât și a colegilor de platou.

Andi Moisescu a fost primul jurat care și-a spus părerea și a marcat plecarea colegului său cu o declarație plină de respect:

„Îți mulțumesc și pe calea asta, @dragosbucuronline pentru toate emoțiile pe care le-am trăit sau chiar le-am construit împreună. A fost o mare bucurie și o onoare întâlnirea noastră în emisiunea asta. Îți doresc să te bucuri de tot ce vei face de aici încolo cel puțin la fel de mult pe cât te-ai bucurat în Românii au talent. Și satisfacțiile să fie cel puțin la fel de mari. Toată admirația mea și încă o dată mulțumiri pentru tot ce ai făcut în și pentru emisiunea asta!”.

Nici fanii nu au rămas indiferenți, mulți dintre ei scriindu-i actorului mesaje de mulțumire și încurajare. „Era o bucurie să te vedem iar pentru participanți să îți asculte sfaturile pe care cu drag le-ai transmis! Mult succes în continuare! 🤗”, a comentat unul dintre urmăritori.

În mesajul său, Dragoș Bucur a reamintit începutul experienței sale în juriul emisiunii:

„Acum trei ani am intrat în echipa «Românii au talent». Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta, «Românii au talent» merge mai departe fără mine.”

Actorul a precizat că deocamdată își concentrează atenția asupra proiectelor personale și asupra filmului, dar promite să rămână aproape de public: „Ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând.”

