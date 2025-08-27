Andi Moisescu și soția lui, Olivia Steer, ar fi divorțat după 22 de ani de mariaj

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 15:44
Andi Moisescu și soția lui, Olivia Steer, ar fi divorțat după 22 de ani de mariaj
Andi Moisescu și Olivia Steer FOTO: Hepta

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi pus capăt căsniciei lor, după mai bine de două decenii împreună, potrivit unor surse citate de cancan.ro. Cei doi ar fi decis, de comun acord, să meargă pe drumuri separate, deși au format mult timp unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton.

Se vorbește că schimbarea ar fi survenit de câteva luni, însă nici prezentatorul de la Românii au talent, nici fosta lui parteneră nu au făcut declarații publice pe acest subiect. Singurele mențiuni recente ar fi legate de cei doi copii ai lor, Luca și David, despre care Andi Moisescu continuă să vorbească cu mândrie.

Conform aceleiași surse, procesul de divorț s-ar fi desfășurat discret, departe de ochii publicului. Micile semne din ultima perioadă, cum ar fi lipsa referințelor la Olivia în discursurile prezentatorului, au alimentat zvonurile că relația lor a ajuns la final.

Cum s-au cunoscut cei doi

Andi Moisescu și Olivia Steer au format un cuplu încă din 2003, iar povestea lor a început cu un moment aparent întâmplător, în Ajunul Crăciunului din 2002, când s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun. Relația a evoluat rapid, iar în august, după prima lor întâlnire, s-au logodit.

„Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, povestea Olivia Steer într-un interviu mai vechi.

Nunta lor a avut loc în 2004, la restaurantul Casa Doina, în prezența a aproximativ 200 de invitați, printre care s-au numărat nume sonore din televiziune și divertisment. Andi Moisescu i-ar fi cântat atunci Oliviei piesa „Wonderful Tonight”, iar atmosfera a fost întreținută de Leo Iorga și Cornelia Catanga.

Mireasa a purtat o rochie Doina Levinza, în timp ce prezentatorul a ales un costum elegant negru cu dungi albe. Buchetul de trandafiri albi a completat un eveniment care părea desprins dintr-o poveste.

Deocamdată, informațiile privind presupusul divorț nu au fost confirmate oficial de cei doi.

