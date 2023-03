Adrian Mititelu junior (25 de ani), fiul patronului de la FCU Craiova, a încercat să intre într-o relație cu tânăra Andra Apostol, despre care se spune că seamănă izbitor cu celebra Angelina Jolie.

Astfel, au apărut speculații privind faptul că Mititelu Jr. ar fi încercat s-o cucerească pe Andra cu o vacanță de lux, dar și cu o mașină, un Lamborghini Urus Mansory, care costă peste 500.000 de euro, însă avansurile acestuia au fost refuzate de frumoasa brunetă.

”Nu am format un cuplu. El este un băiat OK, doar că nu este pe placul meu, nu este genul meu. Nu a fost, pur și simplu. El a încercat, cum ar încerca orice alt bărbat. Nu a făcut nimic special să spui că încearcă altceva. Pentru mine, faptul că are o situație financiară bună nu este suficient. Trebuie să mă agăț de ceva mai puternic.

A fost o vacanță pe care am făcut-o alături de el, cu prietena mea, nu am plecat eu singură cu el și nu a fost nimic. El s-a străduit foarte mult în ceea ce m-a privit pe mine, ca să zic așa și a fost foarte răbdător. Nu am simțit nimic. Este un regret al meu, pentru că m-am aruncat așa”, a spus Andra Apostol, la Antena Stars.

