Hărțuitorul Andrei Măruță pare că și-a găsit o nouă „pasiune”. „Ești foarte frumoasă, Simona!”

Bărbatul care, în urmă cu câteva luni, a fost acuzat că o hărțuia pe Andra Măruță și care a primit un ordin de protecție din partea artistei și a soțului ei, Cătălin Măruță, a găsit o nouă persoană asupra căreia să-și îndrepte atenția. De data asta, bărbatul, în vârstă de 56 de ani, i-a transmis de data aceasta un mesaj Simonei Halep.

„Eu o iubesc pe Andra foarte mult și asta este doar voia lui Dumnezeu. Pentru că eu recunosc, eu am o vârstă. Eu sunt mult mai mare decât Andra. Dar, este voia lui Dumnezeu. Mi-a dat această misiune, să-i fiu înger păzitor. Deci, ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată!”, a fost o parte din mesajul bărbatului pentru Andra, conform Mediafax.

Acesta a fost internat la Psihiatrie după ce a dezvoltat o obsesie pentru cunoscuta cântăreață Andra, bombardând-o pe aceasta cu mesaje de dragoste. Individul s-a ales cu ordin de protecție împotriva cântăreței. Acesta nu are voie să se apropie la o distanță mai mică de 200 de metri de locuința soților, șoferul Andrei, sediul PRO TV sau instituția de învățământ în care învață copiii.

Acum, se pare că bărbatul a uitat vechea pasiune și se își îndreaptă atenția către o altă vedete. El i-ar fi trimis și Simonei Halep un mesaj cu conținut asemănător, scrie România TV.

„Ești foarte frumoasă, Simona!”, a scris bărbatul în mesajul însoțit de un emoji cu un sărut.

În vară, soții Măruță s-au adresat poliției și au cerut ordin de protecție împotriva bărbatului care a ajuns chiar să o amenințe pe cunoscuta cântăreață, dar și pe șoferul său, asta după ce a devenit insistent cu mesaje de dragoste trimise în privat.

De asemenea, individul fusese surprins intrând fără permisiune în curtea locuinței familiei Măruță.

„Dragii noștri, ne bucurăm mult de aprecierea și dragostea pe care o primim ca familie. Contează enorm să simțim sprijinul oamenilor și bucuria cu care ne înconjoară. Știm cât de mult iubiți muzica Andrei și suntem recunoscători pentru fiecare om care o ascultă, o aplaudă și o sprijină cu respect și emoție. Andra urcă pe scenă pentru voi, dar când coboară de acolo, ea este soție și mamă, iar, pentru noi, familia rămâne cel mai important lucru. Din păcate, uneori entuziasmul unor persoane trece dincolo de limite și se transformă într-o obsesie. Atunci suntem nevoiți să luăm măsuri pentru liniștea și siguranța noastră și a copiilor noștri. Unele lucruri pot ajunge prea departe și nu este în regulă. Ne dorim ca totul să rămână în echilibru și în normalitate, pentru că doar așa relația dintre artiști și public rămâne frumoasă, curată și plină de respect reciproc. Vă mulțumim”, anunțau Andra și Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

Simona Halep, la Turneul Campioanelor. Surpriză la turneul de la Riad
„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?" Reacția lui Cătălin Drulă
