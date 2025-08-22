Fanul care o urmărea pe Andra, internat forțat la psihiatrie. Familia Măruță a cerut ordin de protecție

Andra și Cătălin Măruță au trecut prin momente de coșmar în ultimele luni, după ce un admirator al artistei a început să le încalce constant intimitatea. Obsesia bărbatului de 56 de ani a ajuns atât de departe, încât acesta a pătruns chiar pe proprietatea familiei, sub pretextul că vrea să se convingă că interpreta este „în siguranță” și că soțul ei nu i-ar fi făcut niciun rău.

Situația a luat însă o întorsătură radicală după ce instanța a dispus ca individul să fie internat forțat într-un spital de psihiatrie pentru evaluare și, în același timp, a emis un ordin de protecție care să îi țină pe membrii familiei la distanță de el. Ordinul este valabil timp de 12 luni și interzice apropierea la mai puțin de 200 de metri de soții Măruță, copiii lor, părinții Andrei, locuința familiei, șoferul personal sau chiar sediul PRO TV și școala copiilor. În plus, bărbatului i-a fost interzis să mai posteze materiale online legate de artistă sau familia ei.

Pentru a se asigura că hotărârea va fi respectată, autoritățile i-au montat acestuia și o brățară electronică de monitorizare. În instanță, Andra și Cătălin au explicat că nu au dorit să ajungă aici, dar comportamentul repetitiv și intruziv al individului i-a forțat să ceară protecție legală.

„E vorba de niște lucruri pe care trebuie să le faci. Apreciem admirația fanilor, suntem artiști, din asta trăim, dar când devine obsesie, e periculos! Omul a venit, i s-a spus – Nu mai veni, dar dacă a insistat, s-a ajuns aici. Oricine ar fi ajuns. Orice om de rând ar trebui să acționeze așa. A fost atenționat să nu mai vină, dacă nu a vrut, am apelat la instituțiile care ne pot ajuta”, a spus Andra Măruță după proces.

Povestea a început pe 10 august, când bărbatul a apărut în curtea casei familiei Măruță, motivând că vrea să muncească pentru ei ca să fie mai aproape de cântăreață. De atunci, a continuat să trimită mesaje, să lanseze declarații bizare în mediul online și chiar să adreseze amenințări artistei și șoferului său.

