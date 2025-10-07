Andra Măruță, rețetă specială de mic dejun, după ce a slăbit 10 kilograme: „Dacă nu mă simt vinovată, pun și puțin...”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 11:20
3489 citiri
Andra Măruță, rețetă specială de mic dejun, după ce a slăbit 10 kilograme: „Dacă nu mă simt vinovată, pun și puțin...”
Andra se numără printre cele mai bune voci de la noi din țară. FOTO: Facebook/Andra

Chiar dacă agenda ei este mereu plină, Andra nu renunță niciodată la una dintre pasiunile sale mai puțin cunoscute: gătitul. Artista de 39 de ani a povestit recent în podcastul „Gând la Gând cu Teo” că timpul petrecut în bucătărie o relaxează și o ajută să se deconecteze de la ritmul alert al vieții sale.

Vedeta a împărtășit și rețeta ei preferată de omletă, pe care o pregătește frecvent dimineața. Spre deosebire de varianta clasică, Andra adaugă slănină, brânză și pătrunjel, ingrediente care, după cum spune ea, dau un gust aparte preparatului.

„Eu râd mereu că am o variantă de omletă. Îmi place foarte mult să îmi tai un pic de slănină, o crestez, o pun la prăjit. Evident, bat ouăle, pun și un pic de brânzică, iar ca să nu mă simt vinovată pun și un pic pătrunjel…”, a dezvăluit artista.

Chiar dacă se consideră o gurmandă, Andra a reușit în ultimele luni să slăbească aproximativ 10 kilograme, datorită unui regim echilibrat și antrenamentelor de pilates. Rezultatul este o siluetă tonifiată și o energie debordantă pe scenă.

„M-am apucat de pilates. Fac pilates de ceva vreme, pentru că am și câteva kilograme jos. 9-10, cam acolo m-am învârtit, mi-aș dori să mai pot. Acum am stagnat un pic, dar e bine că am început de undeva. Cătălin m-a ajutat foarte mult, pentru că eu sunt un om foarte pofticios. Eu, dacă văd, trebuie neapărat să mănânc. Cătălin este cel care m-a ajutat și mi-a spus: ”E păcat, ai dat atâtea kilograme…, nu ceda”. Eu am nevoie de oameni de genul acesta în jurul meu, altfel nu reușesc. Pe când cu pilatesul am luat-o așa ușor, am dat de o profesoară foarte tare, are răbdare cu mine, îmi explică, vede exact la ce nivel sunt… Cât despre alimentație, eu vin dintr-o familie în care s-a mâncat foarte mult… cu mulți catolici care nu țin neapărat post… Cumva eu am început să văd lucrurile acestea când m-am mutat în București, să învăț anumite lucruri de genul acesta…”, a mai povestit cântăreața.

Anda Adam și Mara Bănică, tensiune la cote maxime la Asia Express. De la ce s-au certat în emisiune: „Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume”
Anda Adam și Mara Bănică, tensiune la cote maxime la Asia Express. De la ce s-au certat în emisiune: „Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume”
Cel de-al doilea episod al etapei Asia Express – Drumul Eroilor din aceată săptămână, difuzat pe 6 octombrie 2025, a adus un moment spectaculos și extrem de așteptat: schimbul de echipe....
Horia Brenciu, despre începuturile carierei sale. Cum arăta la debutul în televiziune: „Acum 32 de ani începeam aventura mea” FOTO
Horia Brenciu, despre începuturile carierei sale. Cum arăta la debutul în televiziune: „Acum 32 de ani începeam aventura mea” FOTO
Horia Brenciu le-a oferit fanilor o călătorie în trecut, readucând în atenție momentul care i-a schimbat destinul. Artistul a publicat pe rețelele sociale o postare plină de emoție, în...
#Andra Maruta, #reteta, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa
ObservatorNews.ro
Ciclonul Barbara matura sud-estul Romaniei. Sfaturile autoritatilor: "Stati in casa, inchideti ferestrele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primii roboți chelneri apar în restaurantele din România. ”Lucrează non-stop, nu emigrează, nu pierd timpul și costă mai puțin decât un angajat”
  2. Anda Adam și Mara Bănică, tensiune la cote maxime la Asia Express. De la ce s-au certat în emisiune: „Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume”
  3. Andra Măruță, rețetă specială de mic dejun, după ce a slăbit 10 kilograme: „Dacă nu mă simt vinovată, pun și puțin...”
  4. Horia Brenciu, despre începuturile carierei sale. Cum arăta la debutul în televiziune: „Acum 32 de ani începeam aventura mea” FOTO
  5. Cum a fost surprinsă Nicole Kidman la Paris, după anunțul divorțului de Keith Urban. Actrița a apelat la schimbări vizibile FOTO
  6. Peste jumătate de milion de români rămași fără asigurare medicală vor merge la medic doar când sunt în stare gravă. Crește presiunea pe unitățile medicale de urgență
  7. Horoscop zilnic. Marți, 7 octombrie. Zodia care primește un cadou
  8. Bancul zilei: Cine l-a făcut pe Obama președinte
  9. Beneficiile neașteptate ale consumului de turmeric pentru sănătate. Cum îți influențează aspectul pielii
  10. Produse de îngrijire a pielii pe care dermatologii le consideră o pierdere totală de bani: 19 lucruri pe care nu trebuie să le cumperi