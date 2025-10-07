Andra Măruță, rețetă specială de mic dejun, după ce a slăbit 10 kilograme: „Dacă nu mă simt vinovată, pun și puțin...”

Andra se numără printre cele mai bune voci de la noi din țară. FOTO: Facebook/Andra

Chiar dacă agenda ei este mereu plină, Andra nu renunță niciodată la una dintre pasiunile sale mai puțin cunoscute: gătitul. Artista de 39 de ani a povestit recent în podcastul „Gând la Gând cu Teo” că timpul petrecut în bucătărie o relaxează și o ajută să se deconecteze de la ritmul alert al vieții sale.

Vedeta a împărtășit și rețeta ei preferată de omletă, pe care o pregătește frecvent dimineața. Spre deosebire de varianta clasică, Andra adaugă slănină, brânză și pătrunjel, ingrediente care, după cum spune ea, dau un gust aparte preparatului.

„Eu râd mereu că am o variantă de omletă. Îmi place foarte mult să îmi tai un pic de slănină, o crestez, o pun la prăjit. Evident, bat ouăle, pun și un pic de brânzică, iar ca să nu mă simt vinovată pun și un pic pătrunjel…”, a dezvăluit artista.

Chiar dacă se consideră o gurmandă, Andra a reușit în ultimele luni să slăbească aproximativ 10 kilograme, datorită unui regim echilibrat și antrenamentelor de pilates. Rezultatul este o siluetă tonifiată și o energie debordantă pe scenă.

„M-am apucat de pilates. Fac pilates de ceva vreme, pentru că am și câteva kilograme jos. 9-10, cam acolo m-am învârtit, mi-aș dori să mai pot. Acum am stagnat un pic, dar e bine că am început de undeva. Cătălin m-a ajutat foarte mult, pentru că eu sunt un om foarte pofticios. Eu, dacă văd, trebuie neapărat să mănânc. Cătălin este cel care m-a ajutat și mi-a spus: ”E păcat, ai dat atâtea kilograme…, nu ceda”. Eu am nevoie de oameni de genul acesta în jurul meu, altfel nu reușesc. Pe când cu pilatesul am luat-o așa ușor, am dat de o profesoară foarte tare, are răbdare cu mine, îmi explică, vede exact la ce nivel sunt… Cât despre alimentație, eu vin dintr-o familie în care s-a mâncat foarte mult… cu mulți catolici care nu țin neapărat post… Cumva eu am început să văd lucrurile acestea când m-am mutat în București, să învăț anumite lucruri de genul acesta…”, a mai povestit cântăreața.

